Επικοινωνία Σενμπάουμ με Τραμπ για εμπορική συμφωνία

Κόσμος

REUTERS/Henry Romero

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς 30% στις μεξικανικές εισαγωγές

Τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό της, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία για την οριστικοποίηση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών είχε η Πρόεδρος της λατινικής χώρας, Κλαούντια Σενμπάουμ.

Η Πέμπτη 30 Οκτωβρίου είναι καταλυτική ημερομηνία καθώς σηματοδοτεί τη λήξη της 90ήμερης περιόδου που όρισε ο Τραμπ για να καταλήξουν οι δύο χώρες, μέλη της Βόρειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, σε μια συμφωνία.

Ειδάλλως ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς 30% στις μεξικανικές εισαγωγές.

