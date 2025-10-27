ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στις μειονότητες στη νότια Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στις κοινότητες Δρούζων, Χριστιανών και Βεδουίνων στη νότια Συρία.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πόση βοήθεια έχει διατεθεί, αλλά αναφέρει ότι θα «υποστηρίξει τις ζωτικές ανάγκες περίπου 60.000 ανθρώπων μέσω στοχευμένης παροχής τροφίμων, νερού και ειδών υγιεινής, καθώς και την αποκατάσταση κατοικιών και συστημάτων ύδρευσης για όταν οι άνθρωποι μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους».

«Ενώ οι εχθροπραξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει απρόβλεπτη. Αυτό έχει οδηγήσει σε περιορισμένη μετακίνηση προμηθειών που έχει επηρεάσει την ασφάλεια των πολιτών και την ικανότητα των περίπου 187.000 εκτοπισμένων ατόμων να επιστρέψουν στα σπίτια τους», συνεχίζει η δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, καλώντας και άλλες χώρες να ενταχθούν στις ΗΠΑ στην παροχή βοήθειας στον συριακό λαό.

Πηγή: Times of Israel