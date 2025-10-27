Σε τροχιά επαναπροσέγγισης οι σχέσεις Τραμπ – Μασκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Έλον Μασκ, αναφέροντας ότι οι δυο τους έχουν μιλήσει «κατά καιρούς» από τότε που κάθισαν μαζί στην κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα, και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Έλον», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση του POLITICO, κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το Air Force One προς την Ιαπωνία. «Πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου είναι συμπαθής και πιστεύω ότι θα μου είναι πάντα.»

Τα σχόλιά του αποτελούν ακόμη μία ένδειξη της σημαντικής αποκλιμάκωσης στις σχέσεις των δύο ανδρών, έπειτα από ένα καλοκαίρι δημόσιας αντιπαράθεσης.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Ο Τραμπ και ο Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του X είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να στηρίξει υποψηφίους εναντίον Ρεπουμπλικανών ή ακόμη και να σχηματίσει νέο πολιτικό κόμμα με το όνομα «America Party».

Ο Τραμπ τότε είχε προειδοποιήσει ότι ο Μασκ θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν προχωρούσε σε κάτι τέτοιο, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του ακόμη και το νεοσύστατο τότε Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, στο οποίο ο Μασκ είχε αρχικά σημαντικό ρόλο.

Η εκ νέου προσέγγιση μεταξύ Τραμπ και Μασκ μπορεί να έχει μεγάλες πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις ενόψει των εκλογών του 2026 και του 2028. Ως ιδιοκτήτης του X, ο Μασκ παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, με τη δυνατότητα να επηρεάσει εκλογικές αναμετρήσεις μέσω ισχυρών οικονομικών ενισχύσεων.

