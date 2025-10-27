Ο Τραμπ δεν αποκλείει μια τρίτη προεδρική θητεία – «Όχι» σε μια υποψηφιότητά του ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την θέση του αντιπροέδρου στις εκλογές του 2028, αλλά αρνήθηκε να δηλώσει οριστικά ότι δεν θα επιδιώξει μια τρίτη θητεία, διατηρώντας ζωντανές τις εικασίες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επιδιώξει να παρατείνει τη θητεία του στο αξίωμα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα φλερτάρει με την ιδέα να υπηρετήσει πέραν των δύο θητειών που ορίζει το αμερικανικό Σύνταγμα, αστειευόμενος γι’ αυτό σε συγκεντρώσεις και πειράζοντας τους υποστηρικτές του με τα καπέλα «Τραμπ 2028». Ορισμένοι σύμμαχοι έχουν λάβει σοβαρά υπόψη αυτά τα μηνύματα, υπονοώντας ότι διερευνούν νομικές ή πολιτικές οδούς για να το πετύχουν αυτό – μια πιθανότητα που απορρίπτεται από τους περισσότερους συνταγματολόγους.

Η 22η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ απαγορεύει σε οποιονδήποτε να εκλεγεί στην προεδρία των ΗΠΑ για τρίτη φορά.

Αρνητικός ο Τραμπ σε μια τρίτη προεδρική θητεία μέσω… αντιπροεδρίας

Ορισμένοι υποστηρικτές έχουν προτείνει ότι ένας τρόπος παράκαμψης της απαγόρευσης θα ήταν ο Τραμπ να θέσει υποψηφιότητα ως αντιπρόεδρος, ενώ ένας άλλος υποψήφιος θα έθετε υποψηφιότητα ως πρόεδρος και θα παραιτούνταν, επιτρέποντας στον Τραμπ να αναλάβει ξανά την προεδρία.

«Θα μου επιτρεπόταν να το κάνω αυτό», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα, σε συνομιλία με δημοσιογράφους στο Air Force One, καθώς πετούσε από τη Μαλαισία στο Τόκιο.

Αλλά πρόσθεσε: «Δεν θα το έκανα αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ χαριτωμένο. Ναι, θα το απέκλεια επειδή είναι πολύ χαριτωμένο. Νομίζω ότι δεν θα άρεσε στον κόσμο. Είναι πολύ χαριτωμένο. Δεν είναι – δεν θα ήταν σωστό».

«Δεν είναι επιλέξιμος για να γίνει πρόεδρος», λένε ακαδημαϊκοί

Οι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος επειδή δεν είναι επιλέξιμος για να γίνει πρόεδρος. Η 12η Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ αναφέρει: «Κανένα άτομο που δεν είναι συνταγματικά επιλέξιμο για το αξίωμα του Προέδρου δεν θα είναι επιλέξιμο για αυτό του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Δεν το αποκλείει ο Τραμπ

Αναφερόμενος στην πιθανότητα μιας τρίτης θητείας, ο Τραμπ είπε: «Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Έχω την καλύτερη απήχηση που είχα ποτέ».

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν δεν αποκλείει μια τρίτη θητεία, είπε: «Δεν το αποκλείω; Δηλαδή, θα πρέπει να μου το πείτε».

Ερωτηθείς αν θα ήταν πρόθυμος να αγωνιστεί στο δικαστήριο για τη νομιμότητα μιας άλλης προεδρικής υποψηφιότητας, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το έχω σκεφτεί πραγματικά».

Προκρίνει Βανς και Ρούμπιο για διαδόχους του

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν «σπουδαίοι άνθρωποι» που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028.

«Νομίζω ότι αν ποτέ σχημάτιζαν μια ομάδα, θα ήταν ασταμάτητη», είπε. «Πραγματικά. Το πιστεύω αυτό».

Ο Ρούμπιο, στεκόμενος πίσω από τον Τραμπ στην καμπίνα του αεροπλάνου, γέλασε και έσκυψε το κεφάλι του ντροπαλά καθώς ο Τραμπ προέβλεψε ένα λαμπρό πολιτικό μέλλον γι’ αυτόν και έγνεψε καταφατικά όταν ο Τραμπ ανέφερε τον Βανς. Οι δηλώσεις του Τραμπ για μια τρίτη θητεία έχουν θολώσει το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με τον ανταγωνισμό να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεταξύ των πιθανών Ρεπουμπλικανών διαδόχων, ακόμη και καθώς ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ υποστηρίζουν την ιδέα να παραμείνει στο αξίωμα.

Οι δηλώσεις του Στιβ Μπανον

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στο The Economist, ο Στιβ Μπάνον, ο podcaster που τάσσεται υπέρ του Τραμπ και διετέλεσε για λίγο επικεφαλής στρατηγικής του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δήλωσε ότι υπήρχε ένα σχέδιο για την παράκαμψη της 22ης Τροπολογίας και υπαινίχθηκε ότι συμμετείχε στην ανάπτυξή της.

«Ο Τραμπ θα γίνει πρόεδρος το 2028 και ο κόσμος θα πρέπει απλώς να συμβιβαστεί με αυτό», είπε ο Bannon. «Την κατάλληλη στιγμή, θα παρουσιάσουμε ποιο είναι το σχέδιο. Αλλά υπάρχει ένα σχέδιο».

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ ήταν ένα «όργανο θεϊκής θέλησης», επαναλαμβάνοντας τη γλώσσα που ο ίδιος ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς.

Πηγή: Reuters