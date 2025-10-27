Η Τζαμάικα ετοιμάζεται για τον ίσως σφοδρότερο τυφώνα στην ιστορία της

Για τον χειρότερο ίσως τυφώνα που θα την έχει ποτέ πλήξει προετοιμάζεται η Τζαμάικα, καθώς ο «Μελίσα» απειλεί με καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες την Καραϊβική μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο τυφώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας πέντε -δηλαδή στη μέγιστη δυνατή ισχύ – από το πρωί της Δευτέρας

Ήδη από το Σάββατο, πολύ μεγάλα θαλάσσια κύματα χτυπάνε τις ακτές της Τζαμάικας, ενώ αναμένεται κύμα καταιγίδας μέσα στην ημέρα που θα διαρκέσει έως και την Τρίτη.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικας διέταξε εκκενώσεις περιοχών σε τμήματα της πρωτεύουσας Κίνγκστον, ενώ ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί ως «απειλούμενο».

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι καταστροφικοί άνεμοι και δυνάμει θανατηφόρες καταιγίδες θα πλήξουν την Τζαμάικα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Αφότου πλήξει τη Τζαμάικα, ο τυφώνας θα περάσει στη συνέχεια πάνω από την Κούβα και τις Μπαχάμες την Τετάρτη.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η μέγιστη διαρκής της ταχύτητα ανέμου μπορεί να φτάνει τα 260 χλμ./ώρα και ότι οι ταχύτητες αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω τις επόμενες 12 έως 24 ώρες.

Δορυφορικές εικόνες ήδη απεικονίζουν το μέγεθος του τυφώνα καθώς πλησιάζει την Καραϊβική.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, διέταξε την άμεση εκκένωση αρκετών ευάλωτων κοινοτήτων σε όλο το νησί.

Οι αξιωματούχοι κάλεσαν επίσης τους κατοίκους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και επιρρεπείς σε πλημμύρες να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλέστερες περιοχές.

Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα, Ντέσμοντ Μακένζι, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι και τα 881 καταφύγια του νησιού είναι ανοιχτά.