Τραγωδία για τη Ρεάλ Σαραγόσα: Πέθανε 15χρονος παίκτης της

Η Ρεάλ Σαραγόσα βρίσκεται σε βαθιά θλίψη μετά την απώλεια του 15χρονου ποδοσφαιριστή Χόρχε Κασάδο. Η είδηση του θανάτου του νέου αθλητή έχει συγκλονίσει τον σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε ημέρα πένθους και ανέστειλε κάθε δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο Χόρχε, μέλος της Ρεάλ Σαραγόσα από μικρή ηλικία, αγωνιζόταν φέτος για έκτη χρονιά στον σύλλογο. Πολύ αγαπητός στο αποδυτήριο, αφήνει ένα ανεκτίμητο κενό στην ομάδα του, Cadete A, και στη Ρεάλ Σαραγόσα.

Η Αθλητική Πόλη, καταρρακωμένη από την τραγική είδηση, θα παγώσει πλήρως τις δραστηριότητές της και η πρώτη ομάδα θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή πριν από την προπόνησή της.

Συντετριμμένοι από την απώλεια, συμμεριζόμαστε τον τεράστιο πόνο της οικογένειας και των οικείων του Χόρχε. Από τον σύλλογο στέλνουμε όλη μας την αγάπη και δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χόρχε.»\

Με πληροφορίες από ΕΡΤ