Γερμανία: Μέλος της Χαμάς ο δολοφονηθείς τεχνικός εταιρίας παραγωγής που συνεργαζόταν με το ZDF

Κόσμος

Τι είπε για τη συνεργασία του με παλαιστινιακή εταιρία παραγωγής

Ο δολοφονηθείς από τον ισραηλινό στρατό τεχνικός που συνεργαζόταν με το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF ήταν μέλος της Χαμάς, ανακοίνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Ισραήλ παρουσίασε έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι ο 37χρονος τεχνικός, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη εβδομάδα σε επίθεση εναντίον κατοικίας στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ήταν μέλος της Χαμάς και συγκεκριμένα των Ταξιαρχιών Κασάμ. Κατόπιν αυτού, το ZDF ανέστειλε την συνεργασία του με την εταιρία παραγωγής Palestine Media Production (PMP).

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις πληροφορίες. Η συνεργασία μας με την εταιρία μετράει πολλά χρόνια. Ο τεχνικός που σκοτώθηκε ήταν υπεύθυνος για την σύνδεση κατά τις δορυφορικές μεταδόσεις, δεν ήταν υπάλληλος του ZDF και δεν ασχολείτο με δημοσιογραφικά θέματα», διευκρίνισε το γερμανικό κανάλι, επισημαίνοντας ότι δεν διαθέτει στοιχεία για πιθανή συμμετοχή άλλων εργαζόμενων της PMP στην Χαμάς. Το ZDF είχε αρχικά καταδικάσει την ισραηλινή επίθεση.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

