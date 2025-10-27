Γερμανία: Η κυβέρνηση τονίζει την σημασία της Τουρκίας ως εταίρου ενόψει της επίσκεψης Μερτς στην Άγκυρα

Ενόψει της επίσκεψης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα την ερχόμενη Πέμπτη, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπογράμμισε εκ νέου τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρου. Ωστόσο, αποφεύγει να διευκρινίσει εάν στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα οριστικοποιηθεί η παράδοση των μαχητικών Eurofighter.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ τόνισε ότι η Τουρκία παίζει κρίσιμο ρόλο σε διεθνή ζητήματα και στο ΝΑΤΟ, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει για την πιθανή συμφωνία των Eurofighter, λέγοντας πως δεν θέλει να προκαταλάβει το περιεχόμενο των συνομιλιών. Υπενθύμισε ωστόσο ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προκαταρκτικές επαφές μεταξύ Μερτς και Ερντογάν.

Τα θέματα στην Ατζέντα

Σύμφωνα με τον Μάιερ, στη συνάντηση θα τεθούν τόσο διμερή ζητήματα όσο και θέματα εξωτερικής πολιτικής, με έμφαση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Παράλληλα, έγινε σαφές ότι τα ζητήματα κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναμένεται να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, παρότι η γερμανική κυβέρνηση τα θεωρεί «θεμελιώδη».

Αναφερόμενος στη δικαστική υπόθεση του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Γκίζε ζήτησε να αποσαφηνιστούν σύντομα και με διαφάνεια οι κατηγορίες, σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί επίσης το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γερμανίας, η Τουρκία είναι η χώρα με τις περισσότερες επιστροφές μεταναστών το 2024. Από τους 17.651 απελαθέντες, οι 1.614 επεστράφησαν στην Τουρκία.

Πιο «φιλική» η στάση Μερτς απέναντι στην Άγκυρα

Γερμανικά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση Μερτς ακολουθεί πλέον πιο «φιλική» στάση απέναντι στην Τουρκία. Η Frankfurter Rundschau σημειώνει ότι το Βερολίνο υιοθετεί «θετική ατζέντα», αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις ανησυχίες για δημοκρατικά δικαιώματα και καταστολή. Η στροφή αυτή αποδίδεται στον κρίσιμο γεωπολιτικό ρόλο της Άγκυρας, ιδιαίτερα στη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.