Διαψεύδει το Γραφείο Νετανιάχου δημοσίευμα: Δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση για ανάκτηση 9 σορών ομήρων

Κόσμος

REUTERS/Ilan Rosenberg

Τι μετέδωσε νωρίτερα σαουδαραβικό δίκτυο

Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνείται ότι έχουν υπάρξει ενημερώσεις από τους μεσολαβητές σχετικά με τα σχέδια της Χαμάς να μεταφέρει επιπλέον σορούς ομήρων πίσω στο Ισραήλ.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό κανάλι Al-Sharq ανέφερε ότι η τρομοκρατική ομάδα βρισκόταν στη διαδικασία ανάκτησης επτά έως εννέα σορών ομήρων από απροσδιόριστες τοποθεσίες εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Το ρεπορτάζ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς σκοπεύει να μεταφέρει τις σορούς στον Ερυθρό Σταυρό αφού ανακτηθούν, αν και δεν δίνει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υποτιθέμενη παράδοση.

Το Γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι δεν έχουν ληφθεί πληροφορίες από τους μεσολαβητές σχετικά με τη μεταφορά επτά έως εννέα σορών ομήρων.

Πηγή: Times of Israel 

