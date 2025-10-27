Και κωδικοί πρόσβασης στο Gmail ανάμεσα σε διαρροή δεδομένων από 183 εκατ. λογαριασμούς

Kαι λογαριασμοί Gmail απειλήθηκαν από ένα περιστατικό διαρροής περίπου 183 εκατομμυρίων προσωπικών κωδικών ή στοιχείων σύνδεσης σε διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους, το οποίο συνέβη τον Απρίλιο του 2025.

Σύμφωνα με το Forbes, o Αυστραλός ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας Τρόι Χαντ αποκάλυψε το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έθεσε σε κίνδυνο παραβίασης εκατομμύρια διευθύνσεις email και τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.

Σύμφωνα με τον Χαντ πρόεκιται για έναν τεράστιο όγκο παραβιασθέντων δεδομένων, περί τα 3,5 τεραμπάιτ.

Το Forbes, επικαλούμενο σχετική απάντηση εκπροσώπου της Google, σημειώνει ότι «όσον αφορά το email, οι χρήστες μπορούν να προστατευτούν ενεργοποιώντας την επαλήθευση των 2 βημάτων και χρησιμοποιώντας τα κλειδιά πρόσβασης ως μια απλούστερη και ισχυρότερη εναλλακτική λύση ασφαλείας για τους κωδικούς πρόσβασης».

