Πούτιν: Οι σχέσεις Ρωσίας – Βόρειας Κορέας εξελίσσονται «σύμφωνα με το σχέδιο»

Κόσμος

Πούτιν: Οι σχέσεις Ρωσίας – Βόρειας Κορέας εξελίσσονται «σύμφωνα με το σχέδιο»

Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Στο Κρεμλίνο η επικεφαλής της διπλωματίας της Βόρειας Κορέας για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι σχέσεις της χώρας του με τη Βόρεια Κορέα αναπτύσσονται «σύμφωνα με το σχέδιο», καθώς υποδέχθηκε την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι στο Κρεμλίνο.

Η Τσόε μετέφερε «θερμές ευχές» από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, αφού προηγουμένως είχε αναφερθεί στην «πνευματική εγγύτητα» Ρωσίας και Πιονγκγιάνγκ κατά τη διάρκεια συνάντησής της με τον Ρώσο ομόλογό της Σεργκέι Λαβρόφ.

Η επίσκεψη αποτελεί την πιο πρόσφατη από μια σειρά διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών και έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόσχεση του Κιμ να ενισχύσει τις στρατιωτικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

