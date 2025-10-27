Τηλεφωνική επικοινωνία Κινέζου ΥΠΕΞ με Ρούμπιο ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Σι

Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες για να «προετοιμαστούν για υψηλού επιπέδου αλληλεπιδράσεις» μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας σήμερα, σύμφωνα με επίσημη κινεζική ανακοίνωση.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν «μακροχρόνιες ανταλλαγές [απόψεων] και σέβονται ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Γουάνγκ, αποκαλώντας τη σχέση του Σι και του Τραμπ «το πιο πολύτιμο στρατηγικό πλεονέκτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

Καμία επιβεβαίωση της συνάντησης από το Πεκίνο

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε πριν από μια αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Σι και του Τραμπ στη Νότια Κορέα αργότερα αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Διευθύνοντων Συμβούλων της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Η κινεζική ανακοίνωση της τηλεφωνικής συνομιλίας της Δευτέρας δεν επιβεβαίωσε άμεσα ότι οι δύο θα συναντηθούν, αλλά ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα συναντηθούν την Πέμπτη.

Εντάσεις με φόντο τους δασμούς και τις σπάνιες γαίες

Τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, υπήρξε μια νέα έξαρση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, με το Πεκίνο να επεκτείνει τον έλεγχο των σπάνιων γαιών και την Ουάσινγκτον να πιέζει με πρόσθετα λιμενικά τέλη στα κινεζικά πλοία, πυροδοτώντας ένα κύμα αμοιβαίων αντιμέτρων.

Οι εμπορικοί διαπραγματευτές των δύο χωρών συναντήθηκαν στη Μαλαισία το Σαββατοκύριακο για να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας που θα εξετάσουν οι πρόεδροι, σε θέματα όπως η σόγια και το TikTok.

«Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ (έχουν) βιώσει κάποιες ανατροπές», δήλωσε ο Γουάνγκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσίευσε το υπουργείο του.

«Οι δύο πλευρές διευκρίνισαν τις θέσεις τους και ενίσχυσαν την κατανόησή τους» κατά τη διάρκεια των εμπορικών συνομιλιών στην Κουάλα Λουμπούρ, είπε.

Οι διμερείς σχέσεις μπορούν να προχωρήσουν εφόσον και οι δύο πλευρές «δεσμευτούν να επιλύσουν τις συγκρούσεις μέσω διαλόγου και εγκαταλείψουν την πρακτική της άσκησης πίεσης κατά βούληση», πρόσθεσε ο Wang.

Ο Τραμπ, καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι έτοιμες να «καταλήξουν» σε μια εμπορική συμφωνία.

