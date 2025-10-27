Ρωσία: Σε «τροχιά» ο πύραυλος – «καταιγίδα» – Οι -κατά Πούτιν- «αξεπέραστες» ικανότητές του

Η Ρωσία δοκίμασε «με επιτυχία» τον Burevestnik -«καταιγίδα» για τους Ρώσους, «SSC-X-9 Skyfall,» για το ΝΑΤΟ- ένα νέο πυραύλο κρουζ με δυνατότητα χρήσης πυρηνικών όπλων και πυρηνική πρόωση, ικανό να παρακάμψει τα υπάρχοντα αμυντικά συστήματα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στην ανάπτυξη του στο στρατό, δήλωσε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή.

Βίντεο που δημοσίευσε χθες το Κρεμλίνο έδειχνε τον Ρώσο πρόεδρο με στρατιωτική στολή, να ενημερώνεται για την δοκιμή από τον αρχηγό του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

Ο Γκεράσιμοφ φέρεται να είπε ότι ο πύραυλος παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες και κάλυψε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων. Δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης. «Δεν μοιάζει με κανέναν άλλο πύραυλο στον κόσμο», υποστήριξε.

Ο νέος πύραυλος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

«Πρέπει να προσδιορίσουμε τις πιθανές χρήσεις και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία υποδομών για την ανάπτυξη αυτών των όπλων στις ένοπλες δυνάμεις μας», σημείωσε ο Πούτιν, απευθυνόμενος στον Γκερασίμοφ.

Τι γνωρίζουμε για τον πύραυλο

Λίγα είναι γνωστά για τον Burevestnik, που σημαίνει «καταιγίδα» στα ρωσικά, ενώ πολλοί δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει σκεπτικισμό, επισημαίνοντας ότι ο πυρηνοκίνητος κινητήρας του ενδέχεται να είναι εξαιρετικά αναξιόπιστος.

Όταν ο Πούτιν αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι η Ρωσία εργαζόταν πάνω σε αυτό το όπλο στην ομιλία του για την κατάσταση της χώρας το 2018, ισχυρίστηκε ότι θα είχε απεριόριστη εμβέλεια, επιτρέποντάς του να περιφέρεται στον πλανήτη χωρίς να ανιχνεύεται από τα συστήματα πυραυλικής άμυνας.

Ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίστηκε επίσης ότι είναι άτρωτο, όχι μόνο στα τρέχοντα αλλά και στα μελλοντικά συστήματα πυραυλικής άμυνας, λόγω της σχεδόν απεριόριστης εμβέλειας και της απρόβλεπτης πορείας πτήσης του.

Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες το έχουν περιγράψει ως ένα πυρηνικό υποηχητικό σύστημα πυραύλων κρουζ με παγκόσμια εμβέλεια και σχεδόν απεριόριστο χρόνο πτήσης, ικανό να επιτεθεί από απρόσμενες κατευθύνσεις.

Εξερράγη;

Ένας Burevestnik φέρεται να εξερράγη τον Αύγουστο του 2019 κατά τη διάρκεια δοκιμών σε πεδίο βολής του πολεμικού ναυτικού στη Λευκή Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε πυρηνικοί µηχανικοί και δύο µέλη του στρατού και να προκληθεί µια βραχεία αύξηση της ραδιενέργειας που τροφοδότησε φόβους σε µια κοντινή πόλη.

Ρώσοι αξιωματούχοι δεν αναφέρθηκαν ποτέ στο όπλο που εμπλεκόταν, αλλά οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο για το Burevestnik.

«Δύσκολος στο χειρισμό»

Ωστόσο, πολλοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι ένας τέτοιος πύραυλος θα μπορούσε να είναι δύσκολος στο χειρισμό και να αποτελεί απειλή για το περιβάλλον.

Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση εργάστηκαν πάνω σε πυραύλους με πυρηνική πρόωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά τελικά εγκατέλειψαν τα σχέδια, θεωρώντας τα υπερβολικά επικίνδυνα.

Η ανάπτυξή του ξεκίνησε μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους Βαλλιστικούς Πυραύλους του 1972, τον Δεκέμβριο του 2001, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.