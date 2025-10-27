Πεκίνο και Βερολίνο υποβαθμίζουν την ένταση μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Κίνα

Η Κίνα και η Γερμανία προσπάθησαν τη Δευτέρα να υποβαθμίσουν τις υπονοήσεις για αυξανόμενη ένταση μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, αφού ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανέβαλε το πρώτο του ταξίδι στο Πεκίνο.

Ο Βάντεφουλ επρόκειτο αρχικά να μεταβεί στην κινεζική πρωτεύουσα από την Κυριακή, στην πρώτη επίσκεψη υπουργού της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, αλλά ακύρωσε την τελευταία στιγμή, αφού οι Κινέζοι συμφώνησαν σε ένα μόνο από τα αιτήματά του για συνάντηση.

Η ακύρωση ήρθε εν μέσω τεταμένων σχέσεων σχετικά με τους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τσιπ και σπάνιων γαιών που βλάπτουν τη γερμανική οικονομία και τα ολοένα και πιο δυναμικά σχόλια από το Βερολίνο σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία και τις ενέργειές της στον Ινδο-Ειρηνικό.

Ένας ανώτερος Γερμανός βουλευτής κατηγόρησε την Κίνα ότι προκάλεσε την ακύρωση από φόβο για συζήτηση. Άλλοι, ωστόσο, δήλωσαν ότι αυτό θα πυροδοτούσε μόνο περισσότερη ένταση και θα έβλαπτε την οικονομία της Γερμανίας, η οποία ήδη αντιμετωπίζει ένα τρίτο έτος συρρίκνωσης.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφεν Μέγιερ, δήλωσε ότι το Βερολίνο εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για μια «σεβαστή και καλή ανταλλαγή απόψεων» με το Πεκίνο και δεν βλέπει πως η αναβολή θα έχει «κάποια σημαντική επίδραση στην περαιτέρω πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

Πλήγμα και για τις δύο χώρες οι αμερικανικοί δασμοί

Ο Τζουο Γιακουν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, δήλωσε ότι «η Κίνα ανέκαθεν έβλεπε και ανέπτυσσε τους δεσμούς της με τη Γερμανία από στρατηγική και μακροπρόθεσμη οπτική γωνία».

Οι «τρέχουσες συνθήκες» παρείχαν περαιτέρω λόγους και για τις δύο χώρες να αναζητήσουν κοινό σκοπό, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Και οι δύο οικονομίες που είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές έχουν πληγεί σοβαρά από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι με τη σειρά τους οδήγησαν την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους.

Η Γερμανία είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός εμπορικός εταίρος της Κίνας, με το διμερές εμπόριο να υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σύμφωνα με κινεζικά στοιχεία.

Το Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Κίνα είχε δηλώσει ότι λυπάται για την ακύρωση του ταξιδιού, λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερη σαφήνεια σε διμερή ζητήματα.

Ο Αντρέας Κρολ-Πιτς, διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων, ο οποίος συμμετείχε σε μια προγραμματισμένη επιχειρηματική αντιπροσωπεία που θα συνόδευε τον Βάντεφουλ στο ταξίδι, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει την ακύρωσή του.

Ωστόσο, «οι πολιτικά υποκινούμενες εμπορικές συγκρούσεις και οι περιορισμοί στις εξαγωγές καταστρέφουν την ευημερία και πρέπει να επιλυθούν μέσω εποικοδομητικού διαλόγου», είπε. «Η περαιτέρω κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον της γερμανικής οικονομίας».

Σκληραίνει τη στάση του το Βερολίνο

Ούτε η κινεζική ούτε η γερμανική πλευρά έχουν πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις από τότε που το κόμμα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης του Merz νίκησε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του προκατόχου του, Όλαφ Σολτς, στις φετινές εκλογές.

Συγκριτικά, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας έχει επισκεφθεί την Αυστρία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβενία ​​και την Ελβετία φέτος. Ο Βάντεφουλ έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως υπουργός Εξωτερικών τον Μάιο. Έχει τονίσει την υποστήριξη του Πεκίνου στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την «ολοένα και πιο επιθετική συμπεριφορά» της στον Ινδο-Ειρηνικό και τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και ημιαγωγών.

Με αυτόν τον τρόπο, έχει προχωρήσει σε κάποιο βαθμό περισσότερο από την προκάτοχό του Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία ήδη θεωρείται ειλικρινής, η οποία χαρακτήρισε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «δικτάτορα». Γενικά, οι συντηρητικοί της Γερμανίας έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια μια πιο επιθετική στάση απέναντι στην Κίνα από το SPD, που τώρα είναι ένας μικρότερος εταίρος στον συνασπισμό του Μερτς.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διοικείται από το SPD, δήλωσε ότι τα σχέδια για μια πιθανή συνέχιση του γερμανο-κινεζικού διαλόγου για τα οικονομικά παραμένουν σε εξέλιξη. Είναι η σειρά της Κίνας να υποδεχτεί τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών.

Ο Μερτς αναμενόταν επίσης να επισκεφθεί σύντομα την Κίνα. Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Μέγιερ δήλωσε ότι η αναβολή δεν χρειάζεται να επηρεάσει πιθανές επισκέψεις άλλων μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Πηγή: Reuters