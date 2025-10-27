Ισπανία: Σε ρήξη με την κυβέρνηση Σάντσεθ έρχονται οι Καταλανοί αυτονομιστές

Τα καταλανικά αυτονομιστικά κόμματα σκοπεύουν να άρουν την υποστήριξή τους προς την σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία.

Η εκτελεστική επιτροπή του Junts per Catalunya αποφάσισε «ομόφωνα» να εγκαταλείψει την υποστήριξή της προς την σοσιαλιστική κυβέρνηση συνασπισμού της Ισπανίας, μετά από πρόταση του Κάρλες Πουιτζδεμόν.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε συνέντευξη τύπου αργότερα σήμερα, αλλά το επόμενο βήμα θα είναι να υποβληθεί η απόφαση προς έγκριση στα μέλη του κόμματος αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια τι θα σημαίνει η απόφαση αυτή για την κυβέρνηση Σάντσεθ, μέχρι να γίνουν περισσότερα γνωστά.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) δήλωσε ότι το κόμμα σέβεται «την εσωτερική δυναμική όλων των κομμάτων» και συνεχίζει να τείνει στο Junts «ένα χέρι φιλίας».

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ωστόσο, ότι αυτό θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση στην προώθηση της νομοθετικής της ατζέντας.

Η ηγεσία του Junts per Catalunya συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Περπινιάν (νότια Γαλλία) για να συζητήσει μια βαθιά αλλαγή στις σχέσεις με το PSOE (Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα) δύο χρόνια μετά τις πρόωρες εκλογές.

Τρεις αιτίες

Με πολλές λεπτομέρειες να εκκρεμούν ακόμη, η εκτελεστική εξουσία ενέκρινε «ομόφωνα», σύμφωνα με πηγές του κόμματος, την πρόταση που υπέβαλε ο ηγέτης του κόμματος, Κάρλες Πουιτζδεμόν, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει την παραβίαση της συμφωνίας για την οποία κατηγορούν το PSOE.

Ο Πουιτζδεμόν επικρίνει την κυβέρνηση για τουλάχιστον τρεις «αποτυχίες». Πρώτον, το γεγονός ότι δεν έχει χορηγηθεί αμνηστία σε όλους τους αυτονομιστές, ξεκινώντας από αυτόν, παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί στο Κογκρέσο και λόγω των εμποδίων ορισμένων δικαστών.

Δεύτερον, την αποτυχία της κυβέρνησης να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο -λόγω της απόρριψης από τους Podemos- της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων για τη μετανάστευση στην Generalitat της Καταλονίας.

Και τρίτον, την αποτυχία της Ισπανίας να λάβει επίσημη αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταλανική, τη γλώσσα της Γαλικίας και τη βασκική γλώσσα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να συμμορφωθεί με αυτές τις συμφωνίες, αλλά ότι οι δικαστές, το Podemos και το PP, αντίστοιχα, ήταν αυτοί που εμπόδισαν την πλήρη συμμόρφωση.

Με πληροφορίες από El Pais, Guardian