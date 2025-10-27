Ουγγαρία: Οι κυρώσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Όρμπαν-Τραμπ την επόμενη εβδομάδα

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν θα συζητήσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ άλλων θεμάτων, όταν συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο Τραμπ, στενός σύμμαχος του Ούγγρου ηγέτη, επέβαλε την περασμένη εβδομάδα κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τη Lukoil και τη Rosneft, καθώς προσπαθεί να πιέσει τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η κίνηση του Τραμπ άφησε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εξασφάλισαν εξαιρέσεις από τους περιορισμούς της ΕΕ.

Ο Όρμπαν είχε ήδη ανακοινώσει την επερχόμενη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στα μέσα Οκτωβρίου, όταν δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ατζέντα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί.

«Όσο για τον ενεργειακό μας εφοδιασμό… το δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει η ευκαιρία στην Ουάσιγκτον για τον πρωθυπουργό να συζητήσει αυτό το θέμα αυτοπροσώπως με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε ενημέρωση.

Δεν δημιουργείται πρόβλημα «προς το παρόν»

Καθώς οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ δεν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, δεν δημιουργούν προς το παρόν κανένα πρόβλημα ούτε προκαλούν μείωση στις εισαγωγές πετρελαίου της Ουγγαρίας από τη Ρωσία, δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Ο Όρμπαν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουγγαρία εργάζεται για να βρει έναν τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Ενώ δεν παρείχε λεπτομέρειες, δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι σχεδίαζε να αψηφήσει τους περιορισμούς.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι είχε μιλήσει με την εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουγγαρίας MOL σχετικά με τις κυρώσεις.

Ο Ούγγρος ηγέτης, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τις εκλογές το 2026, έχει καλλιεργήσει μια ισχυρή προσωπική σχέση με τον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια. Η σκληρή αντιμεταναστευτική του στάση του έχει κερδίσει την υποστήριξη μεταξύ των υποστηρικτών του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα συζητήσει οικονομικά ζητήματα με τον Τραμπ στην επερχόμενη συνάντηση.

Πηγή: Reuters