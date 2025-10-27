Βασιλιάς Αμπντάλα: Οι διεθνείς δυνάμεις στη Γάζα πρέπει να είναι ειρηνευτικές και όχι δυνάμεις επιβολής της ειρήνης

Οι διεθνείς δυνάμεις που ενδέχεται να αναπτυχθούν στη Γάζα βάσει του σχεδίου εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι πρόθυμες να επιβάλουν την ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσε ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ στο BBC.

«Ποια είναι η εντολή των δυνάμεων ασφαλείας εντός της Γάζας; Και ελπίζουμε ότι είναι ειρηνευτική, γιατί αν είναι ειρηνευτική, κανείς δεν θα θέλει να την αγγίξει», σημείωσε ο βασιλιάς της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις καθοδηγούνται από τη «μη χρήση βίας εκτός από την αυτοάμυνα και την υπεράσπιση της εντολής», ενώ η επιβολή της ειρήνης χρειάζεται ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και «περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς καταναγκαστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής βίας».

«Η διατήρηση της ειρήνης σημαίνει ότι κάθεσαι εκεί υποστηρίζοντας την τοπική αστυνομική δύναμη, τους Παλαιστίνιους, τους οποίους η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν σε μεγάλους αριθμούς, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο», λέει ο βασιλιάς. «Αν τρέχουμε στη Γάζα σε περιπολία με όπλα, δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε να εμπλακεί καμία χώρα».

Για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Το Ισραήλ έχει απαιτήσει από τη Χαμάς να αφοπλιστεί ως μέρος του τέλους του διετούς πολέμου, και οι ΗΠΑ έχουν επίσης επιμείνει ότι η ομάδα θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της για να προχωρήσει με το σχέδιο των 20 σημείων. Ένας ανώτερος ηγέτης της Χαμάς δήλωσε χθες ότι η τρομοκρατική ομάδα θα αφοπλιστεί μόνο «εάν τελειώσει η κατοχή».

Ο Ιορδανός μονάρχης, μιλώντας στο BBC, ξεκαθάρισε ότι ιορδανικές δυνάμεις δεν θα σταλούν στη Γάζα επειδή το Αμμάν είναι «πολύ κοντά πολιτικά» στη σύγκρουση.

Ερωτηθείς αν εμπιστεύεται τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο βασιλιάς Αμπντάλα αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, λέγοντας αντ’ αυτού: «Δεν τους γνωρίζω, αλλά αυτοί που εργάζονται πολύ κοντά τους – το Κατάρ και η Αίγυπτος – αισθάνονται πολύ, πολύ αισιόδοξοι ότι θα το τηρήσουν».

«Εάν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αν δεν βρούμε ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους και μια σχέση μεταξύ του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου και του Ισραήλ, είμαστε καταδικασμένοι», λέει.

