Πάπας Λέων: Επίσκεψη σε 8 πόλεις σε Τουρκία και Λίβανο, πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως Ποντίφικας

Ο Πάπας Λέων θα επισκεφθεί οκτώ πόλεις και κωμοπόλεις στην Τουρκία και τον Λίβανο αργότερα φέτος, δήλωσε το Βατικανό τη Δευτέρα, στο πρώτο του ταξίδι εκτός Ιταλίας ως Πάπας, και αναμένεται να απευθύνει εκκλήσεις για ειρήνη σε όλη την περιοχή.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας των ΗΠΑ, θα επισκεφθεί την Τουρκία από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα βρίσκεται στον Λίβανο από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Ο προκάτοχος του Λέοντα, Πάπας Φραγκίσκος, είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί και τις δύο χώρες, αλλά δεν μπόρεσε να πάει λόγω της επιδεινούμενης υγείας του. Ο Φραγκίσκος πέθανε στις 21 Απριλίου και ο Λέων εξελέγη νέος Πάπας στις 8 Μαΐου από τους καρδινάλιους του κόσμου.

Κοινές εκδηλώσεις με Βαρθολομαίο – Συνάντηση με Ερντογάν

Κεντρικό μέρος της επίσκεψης στην Τουρκία θα είναι αρκετές κοινές εκδηλώσεις με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, πνευματικό ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών του κόσμου, ο οποίος εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη.

Θα γιορτάσουν την 1.700ή επέτειο της σημαντικής πρώιμης Εκκλησιαστικής Συνόδου, η οποία έλαβε χώρα στη Νίκαια, που τώρα ονομάζεται Ιζνίκ.

«Είναι βαθιά συμβολικό το γεγονός ότι ο Πάπας Λέων… θα επισκεφθεί (τον πατριάρχη) στο πρώτο του επίσημο ταξίδι», δήλωσε στο Reuters ο αιδεσιμότατος Ιωάννης Χρυσαυγής, σύμβουλος του Βαρθολομαίου.

Ο Λέων θα συναντηθεί επίσης με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην πρωτεύουσα Άγκυρα, θα επισκεφθεί το Μπλε Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη και θα τελέσει Καθολική Λειτουργία στο Volkswagen Arena της Κωνσταντινούπολης.

Το πρόγραμμα επίσκεψης στον Λίβανο

Στον Λίβανο, ο Πάπας θα συναντήσει τον Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν στη Βηρυτό, θα φιλοξενήσει μια διαθρησκευτική συνάντηση και θα ηγηθεί μιας υπαίθριας Λειτουργίας στην προκυμαία της Βηρυτού.

Ο Πάπας θα προσευχηθεί επίσης στον τόπο της χημικής έκρηξης του 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού, η οποία σκότωσε 200 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ταξίδια στο εξωτερικό έχουν γίνει σημαντικό μέρος της σύγχρονης παποσύνης, με τους Πάπες να επιδιώκουν να συναντήσουν ντόπιους Καθολικούς, να διαδώσουν την πίστη και να διεξάγουν διεθνή διπλωματία.

Τα πρώτα ταξίδια ενός νέου Πάπα συνήθως θεωρούνται ως ένδειξη των ζητημάτων που θέλει να αναδείξει ο Πάπας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του.

Τόσο η Τουρκία όσο και ο Λίβανος είναι χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία και ο Φραγκίσκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο μεταξύ Μουσουλμάνων και Καθολικών κατά τη διάρκεια μιας 12ετούς βασιλείας που περιελάμβανε 47 ταξίδια στο εξωτερικό.

Το επίσημο σύνθημα του ταξιδιού του Λέοντα στον Λίβανο είναι «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί».

Πηγή: Reuters