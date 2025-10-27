Αυτοκρατορική υποδοχή για τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ιαπωνία (βίντεο)

Με πλήρη τελετουργικό και θερμούς τόνους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Τόκιο – δεύτερη στάση μιας τριεθνής περιοδείας στην Ασία.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί επανεκκίνηση σχέσεων υψηλού συμβολισμού με την Ιαπωνία, ενώ στο βάθος διαφαίνεται διπλωματικό «παζλ» από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας έως την πιθανότητα νέου ανοίγματος προς τη Βόρεια Κορέα.

Η άφιξη στην ιαπωνική πρωτεύουσα

Το Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανέντα στις 17:00 (τοπική ώρα), τη Δευτέρα.

Βγαίνοντας από το αεροσκάφος, ο Τραμπ αντάλλαξε χειραψίες με Αμερικανούς και Ιάπωνες αξιωματούχους —ανάμεσά τους ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Τόκιο και ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιαπωνία.

Λίγο πριν την προσγείωση είχε γράψει στο Truth Social: «Looking forward to seeing the Emperor!». Από το Χανέντα επιβιβάστηκε στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One για την 10λεπτη πτήση προς τα ανάκτορα του Αυτοκρατορικού Παλατιού.

President Trump met Japan’s Emperor Naruhito in Tokyo as part of an Asia trip aimed at securing trade deals, investment and increased defense spending. Trump was the first foreign leader to meet Naruhito after he came to the throne in 2019 https://t.co/p0iXeZtaUQ pic.twitter.com/JhpXx0JdG7 — Reuters (@Reuters) October 27, 2025

Εθιμοτυπία με βάθος: η συνάντηση με τον Ναρουχίτο

Η πρώτη στάση ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη στον αυτοκράτορα Ναρουχίτο, στο λιτό, μοντέρνας αισθητικής ιδιωτικό κατάλυμα του —κτίριο από εμφανές σκυρόδεμα, με μεγάλες υαλώσεις και προσεγμένα μπονσάι στο φουαγιέ.

Ο αυτοκράτορας υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο με χαμόγελο και χαιρετισμό, ενώ ο Τραμπ —με μπλε κοστούμι και χρυσή γραβάτα— ανταπέδωσε εγκάρδια, αγγίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο καθώς κατευθύνονταν προς το εσωτερικό.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση κράτησε περισσότερο από μισή ώρα. Βγαίνοντας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ναρουχίτο «σπουδαίο άνδρα». Υπενθυμίζεται πως ο αυτοκράτορας είχε φιλοξενήσει τον Τραμπ σε κρατικό δείπνο το 2019.

Συνάντηση με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Στο πολιτικό σκέλος, το πρόγραμμα στο Τόκιο περιλαμβάνει συνάντηση με τη Σαναέ Τακαΐτσι, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας και πολιτική κληρονόμο του αείμνηστου Σίνζο Άμπε.

Η Τακαΐτσι —συνεπής συντηρητική— αναμένεται να τονίσει τη συνέχεια της ιαπωνικής αμυντικής αναβάθμισης και τη σύμπλευση με την Ουάσιγκτον σε τεχνολογία και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, ο Τραμπ προτίθεται να αναδείξει την ιαπωνική δέσμευση για επενδύσεις ύψους 550 δισ. δολ. στις ΗΠΑ, ενώ στο πρόγραμμα βρίσκονται επισκέψεις σε Αμερικανούς στρατιώτες και συνάντηση με επιχειρηματικούς ηγέτες.

Japan deploys up to 18,000 personnel to enhance security for President Trump’s visit, including meetings with Emperor Naruhito and PM Sanae Takaichi pic.twitter.com/TKnQ3E5aXs — Reuters (@Reuters) October 27, 2025

Το διπλωματικό φόντο: ΗΠΑ–Κίνα και το «άνοιγμα» προς Πιονγκγιάνγκ

Η ιαπωνική «στάση» έρχεται αμέσως μετά το θετικό σήμα από τη Μαλαισία, όπου Αμερικανοί και Κινέζοι διαπραγματευτές ανακοίνωσαν ουσιαστική πρόοδο προς ένα πακέτο αποκλιμάκωσης στις εμπορικές εντάσεις, που αναμένεται να «κλειδώσει» σε ανώτατο επίπεδο εντός της εβδομάδας.

Σε αυτό το κλίμα, ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης του ταξιδιού ώστε να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς έως τώρα να υπάρχει επιβεβαιωμένο ραντεβού.

Το σήμα προβολής αμερικανικής παρουσίας στον Ινδο-Ειρηνικό —με την Ιαπωνία ως βασικό σύμμαχο— συνδέεται άμεσα με τις προσπάθειες σταθεροποίησης με την Κίνα και ελέγχου των πυρηνικών κινήσεων της Βόρειας Κορέας.

Η αμερικανική εσωτερική εικόνα στο φόντο

Στις ΗΠΑ, η παρατεταμένη κυβερνητική αναστολή λειτουργιών (shutdown) επιστρέφει στη Γερουσία χωρίς ορατή λύση, ενώ ανησυχίες βουλευτών εκδηλώνονται για τη διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας στην Καραϊβική.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να προβάλει προεδρική κανονικότητα και διεθνή ηγεσία μέσω της ασιατικής περιοδείας, παρά την εσωτερική πόλωση.

Τι σημαίνει για τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιαπωνίας

Η υποδοχή στο Τόκιο επιβεβαιώνει ότι η συμμαχία Ουάσιγκτον–Τόκιο παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής στρατηγικής στον Ινδο-Ειρηνικό.

Ο αυτοκρατορικός συμβολισμός, η συνέχεια στην πολιτική ηγεσία της Ιαπωνίας και το μήνυμα επενδυτικής δέσμευσης στην αμερικανική οικονομία συνθέτουν μια εικόνα συντονισμού και προβλεψιμότητας — απαραίτητη τόσο για την ασφάλεια όσο και για τις αγορές, που παρακολουθούν τη «μεγάλη εικόνα»: ΗΠΑ–Κίνα, εφοδιαστικές αλυσίδες, τεχνολογική κυριαρχία και περιφερειακή αποτροπή.