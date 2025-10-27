Τραμπ για ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: «Μεγάλη νίκη» του Μιλέι – Οι ΗΠΑ έβγαλαν «πολλά χρήματα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τον Χαβιέρ Μιλέι, το κόμμα του οποίου επικράτησε με άνεση στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής, εξασφαλίζοντας στον Αργεντινό ηγέτη ισχυρό έρεισμα στο Κογκρέσο για να συνεχίσει τη σκληρή φιλελεύθερη οικονομική ατζέντα του.

Το εκλογικό αποτέλεσμα δικαιώνει έτσι την οικονομική υποστήριξη που παρείχαν οι ΗΠΑ στον σύμμαχό τους στη Νότια Αμερική και δίνει στον Μιλέι το περιθώριο να συνεχίσει με την εφαρμογή των ακραίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν δημιουργήσει δυσαρέσκεια λόγω των αυστηρών μέτρων λιτότητας.

Αυτή ήταν μια «μεγάλη νίκη», σχολίασε ο Τραμπ. «Όχι μόνο κέρδισε, κέρδισε με μεγάλη διαφορά», πρόσθεσε τονίζοντας την βοήθεια που είχε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είχε πολλή βοήθεια από μας. Είχε πολλή βοήθεια. Του έδωσα στήριξη, πολύ ισχυρή στήριξη», είπε ο Τραμπ δίνοντας τα εύσημα και σε ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησή τους, όπως ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που ήταν αρμόδιος για την οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή. «Κολλάμε με πολλές χώρες στη Νότια Αμερική. Κεντράρουμε πολύ στη Νότια Αμερική», είπε.

Η υποστήριξη του Τραμπ προς τον Μιλέι είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την εξασφάλιση πολιτικής αλλαγής στη Λατινική Αμερική. Αυτό το στοίχημα, που περιλαμβάνει αγορές πέσο αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς. Σε περίπτωση που το αργεντίνικο νόμισμα σημειώσει άνοδο στη συνεδρίαση της Δευτέρας παρόμοια με αυτήν που είδαμε στις αγορές κρυπτονομισμάτων μετά τις εκλογές, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να κερδίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, εξηγεί το πρακτορείο Bloomberg.

Η βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ προς τον Μιλέι περιλαμβάνει ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, η οποία έχει ήδη υπογραφεί, καθώς και επενδυτική διευκόλυνση χρέους ύψους 20 δισ. δολαρίων.

«Βγάλαμε πολλά λεφτά με αυτές τις εκλογές, γιατί τα ομόλογα ανέβηκαν. Ανέβηκε η αξιολόγηση ολόκληρου του χρέους τους», είπε ο Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπήκαν στο παιγνίδι «για τα λεφτά καθαυτά».

Δίπλα του ο Σκοτ Μπέσεντ περιέγραψε τη βοήθεια ως «γέφυρα» για να βοηθηθεί το οικονομικό πρόγραμμα του Μιλέι. «Δουλεύει αντιμέτωπος με 100 χρόνια κακών πολιτικών. Θα τις σπάσει χάρη στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι η αμερικανική βοήθεια στις αγορές της Αργεντινής πρόλαβε την υποβάθμιση της αξιολόγησης του χρέους, αλλά η χώρα έχει ανάγκη από ένα ευρύτερο σχέδιο για την επαναδημιουργία αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος ώστε να είναι σε θέση να κερδίσει μία αναβάθμιση.