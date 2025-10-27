Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να «παγώσoυν» οι εχθροπραξίες στις σημερινές γραμμές του μετώπου – Τα μη επανδρωμένα οχήματα περιπλέκουν την κατάσταση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα πρέπει να τερματίσουν τις εχθροπραξίες «παγώνοντας» τις σημερινές γραμμές του μετώπου ως έχουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γραμμές ως σημείο εκκίνησης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για εδαφικά ζητήματα.

Η Ουκρανία έχει αποδεχθεί αυτή την πρόταση, με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να την έχει χαρακτηρίσει «καλό συμβιβασμό».

Η Ρωσία από την άλλη φαίνεται να την απορρίπτει, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στους ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil.

Η Ρωσία επιμένει ότι πρέπει να της επιτραπεί να διατηρήσει όλα τα εδάφη που έχει ελέγχει στην Ουκρανία αλλά και να της παραχωρηθούν περιοχές που δεν έχει κατακτήσει, εάν πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο της κατάπαυσης του πυρός- κάτι που η Ουκρανία έχει απορρίψει.

Το μέτωπο

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει κατασχέσει εδάφη κυρίως σε τέσσερις ανατολικές και νότιες ουκρανικές επαρχίες: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια. Ελέγχει επίσης μια μικρή περιοχή στην επαρχία του Χάρκοβο.

Στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, που μαζί αποτελούν το Ντονμπάς, έχουν λάβει χώρα οι περισσότερες μάχες.

Η Ρωσία ελέγχει ολόκληρο το Λουγκάνσκ και μεγάλο μέρος του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών γύρω από τις πόλεις Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Ελέγχει επίσης περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Μια απέραντη «γκρι» ζώνη

Πόσο εύκολο θα ήταν όμως να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου; Οι γραμμές του μετώπου δεν είναι τόσο ξεκάθαρες απαντάει ανάλυση της Telegraph.

Όπως επισημαίνει, οι γραμμές του μετώπου ότι είναι αρκετά θολές και εκτείνονται σε αρκετά μίλια σχηματίζοντας μια «γκρίζα ζώνη, μια ουδέτερη δηλαδή ζώνη που επιτηρείται από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Επομένως, «δεν υπάρχει εύκολη λύση στην περίπτωση που θέλουμε να καθορίσουμε την τελική γραμμή».

«Η τεχνολογία έχει αλλάξει τους παλιούς κανόνες του πολέμου και γράφονται νέοι», όπως αναφέρει Ουκρανός στρατιώτης σε μονάδα που διαχειρίζεται μη επανδρωμένα οχήματα (εναέρια και εδάφους) στην βρετανική εφημερίδα. «Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πώς θα είναι το μέλλον».