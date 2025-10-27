Τραμπ: Ο Πούτιν θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάζει πυραύλους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ανακοίνωση του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δοκιμή του Burevestnik, του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ, που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ένας πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.



Χθες, ο Πούτιν ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών του πυραύλου Burevestnik, ο οποίος, όπως είπε, έχει απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

«Είναι ένα μοναδικό όπλο που κανείς άλλος στον κόσμο δεν έχει», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι οι «κρίσιμες δοκιμές» του έχουν ολοκληρωθεί και θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο πύραυλος είναι «ανίκητος».

Από την πλευρά του, ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι ο πύραυλος διένυσε 14.000 χιλιόμετρα (8.700 μίλια) και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη δοκιμή του στις 21 Οκτωβρίου.

Ο 9M730 Burevestnik είναι ένας πύραυλος κρουζ που εκτοξεύεται από το έδαφος και πετάει χαμηλά, ο οποίος όχι μόνο είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή, αλλά είναι και πυρηνοκίνητος. Το ΝΑΤΟ τον αναφέρει ως SSC-X-9 Skyfall.

– Ο Πούτιν, ο οποίος αποκάλυψε για πρώτη φορά το έργο ανάπτυξής του τον Μάρτιο του 2018, έχει δηλώσει ότι έχει απεριόριστη εμβέλεια και μπορεί να αποφύγει τις αμερικανικές πυραυλικές άμυνες. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τη στρατηγική του αξία, υποστηρίζοντας ότι δεν θα προσθέσει δυνατότητες που η Μόσχα δεν διαθέτει ήδη και ενδέχεται να εκπέμπει ακτινοβολία κατά μήκος της διαδρομής πτήσης του.