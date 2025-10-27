Τουρκία: Ο Ιμάμογλου διώκεται και για «πολιτική κατασκοπεία»

Τουρκικό δικαστήριο απήγγειλε την Κυριακή νέες κατηγορίες για «πολιτική κατασκοπεία» εναντίον του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, που θεωρείται ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς». Τον Ιούλιο του επιβλήθηκε νέα ποινή φυλάκισης για προσβολή και απειλές εις βάρος του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η νέα έρευνα

Οι αρχές διερευνούν φερόμενες διασυνδέσεις μεταξύ της προεκλογικής ομάδας του Ιμάμογλου και ενός επιχειρηματία που συνελήφθη τον Ιούλιο ως ύποπτος για συνεργασία με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από τις εφαρμογές για κινητά του δήμου, ανέφερε το πρακτορείο Anadolu.

Συγκεκριμένα η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου το 2019 και το 2024, του Νετζετί Εζκάν, και του διευθυντή του δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής ο Ιμάμογλου κατηγορείται για απάτη στη διάρκεια της συγκέντρωσης πόρων για την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία και κατασκοπεία με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης, σημείωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όπως μετέδωσε το Anadolu, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στη διάρκεια της νύχτας εις βάρος του Ιμάμογλου όπως και δύο άλλων, μεταξύ των οποίων ο Γιαναρντάγκ.

Την Παρασκευή η τουρκική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του Tele1, επικαλούμενη τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Ο Ιμάμογλου ανακρίθηκε για ώρες την Κυριακή σε δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματός (CHP) συγκεντρώθηκαν ζητώντας την απελευθέρωσή του.

Εκατοντάδες αξιωματούχοι και αιρετοί του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) του Ιμάμογλου βρίσκονται στη φυλακή έπειτα από σωρεία διώξεων με κύρια κατηγορία αυτή της διαφθοράς. Το CHP αρνείται τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες απόπειρα της κυβέρνησης να απομακρύνει πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν και να αποδυναμώσει το κόμμα.