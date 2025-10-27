Ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία: Ένας νεκρός στο Μπριάνσκ – Έκλεισαν για μερικές ώρες δύο αεροδρόμια στη Μόσχα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το βράδυ της Κυριακής 193 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς διάφορες περιοχές της Ρωσίας, ενώ για λόγους ασφαλείας έκλεισαν δύο από τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Στόχος έγινε και η περιφέρεια του Μπριάνσκ, όπου σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά ρωσικά σύνορα με την Ουκρανία, καταρρίφθηκαν 47 ουκρανικά drones.

Ένα από αυτά χτύπησε ένα μίνι λεωφορείο, σκοτώνοντας τον οδηγό του και τραυματίζοντας πέντε επιβάτες, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Πόχαρ.

Έκλεισαν για μερικές ώρες δύο αεροδρόμια της Μόσχας

Μέσα σε διάστημα έξι ωρών, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 34 εχθρικά drones κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Λίγο τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) έκλεισαν για περίπου 2,5 ώρες τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Νοτιότερα, στην περιφέρεια Τούλα καταρρίφθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 24 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές κατά την επιδρομή των ουκρανικών drones. Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν την πλήρη κλίμακα των ζημιών εξαιτίας ουκρανικών επιθέσεων στη χώρα, εκτός εάν αφορούν πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από ουκρανικής πλευράς. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις του αποσκοπούν στην καταστροφή υποδομών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.