Ο Μιλέι σάρωσε στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής – «Δικαιώθηκε» ο Τραμπ

Το κόμμα του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, La Libertad Avanza, επικράτησε με άνεση στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής, εξασφαλίζοντας στον Αργεντινό ηγέτη ισχυρό έρεισμα στο Κογκρέσο για να συνεχίσει τη σκληρή φιλελεύθερη οικονομική ατζέντα του.

Πρόκειται για μια πολιτική που έχει ήδη αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια και χρηματοδοτική στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με καταμετρημένο το 92% των ψήφων, η Λιμπερτάδ Αβάνθα συγκέντρωσε 41% πανεθνικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Το κόμμα ήρθε πρώτο στις περισσότερες επαρχίες, αφήνοντας πίσω την κύρια αντιπολίτευση, που συνολικά έλαβε περίπου 32%, σύμφωνα με την εφημερίδα Clarin.

«Το πιο μεταρρυθμιστικό Κογκρέσο στην ιστορία»

Σε πανηγυρική ομιλία στο Μπουένος Άιρες, ο Μιλέι δήλωσε ότι θα διαθέτει τη στήριξη 101 βουλευτών και 20 γερουσιαστών, διασφαλίζοντας πλειοψηφία που του επιτρέπει να μπλοκάρει προτάσεις νόμου και να περάσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις.

«Οι Αργεντινοί απέδειξαν ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν στο μοντέλο της αποτυχίας», είπε. «Αυτό είναι το πιο μεταρρυθμιστικό Κογκρέσο στην ιστορία της Αργεντινής».

Η νίκη αυτή ήρθε μόλις έναν μήνα μετά την βαριά ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές της επαρχίας Μπουένος Άιρες, η οποία είχε προκαλέσει πτώση του πέσο και ανησυχία στις αγορές για την πολιτική σταθερότητα του προέδρου.

Στήριξη από τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον έσπευσε να στηρίξει εκ νέου τον Μιλέι.

«Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι για τη θριαμβευτική του νίκη στην Αργεντινή. Κάνει εξαιρετική δουλειά!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του.

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη εγκρίνει, λίγο πριν τις εκλογές, συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων για τη στήριξη του πέσο, το οποίο έχει χάσει πάνω από 30% της αξίας του φέτος.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, υπό τον Σκοτ Μπέσεντ, προχώρησε επίσης σε άμεση αγορά πέσο και σε συντονισμό πρόσθετης χρηματοδότησης με τη Wall Street για την κυβέρνηση Μιλέι.

Ο Τραμπ είχε υποδεχθεί τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, σε συνάντηση που θεωρείται ορόσημο στη νέα «φιλοτραμπική» συμμαχία της Αργεντινής με τις ΗΠΑ.

Το Μπουένος Άιρες γύρισε το παιχνίδι

Καθοριστική για τη νίκη ήταν η ανατροπή στην επαρχία Μπουένος Άιρες, το ιστορικό προπύργιο των Περονιστών, όπου η Λιμπερτάδ Αβάνθα πέρασε μπροστά με μία ποσοστιαία μονάδα, μετά τη συντριβή της (κατά 14 μονάδες) στον Σεπτέμβριο.

Οι αγορές αναμένεται να αντιδράσουν θετικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές βλέπουν στη νίκη του Μιλέι επανεκκίνηση των μεταρρυθμίσεων και σταθερότητα.

«Πίστωση πολιτικού κεφαλαίου» για τις μεταρρυθμίσεις

«Πρόκειται για μια πολύ ισχυρή και καθαρή επικράτηση του κόμματος LLA», σημειώνει ο Αλμπέρτο Ράμος, επικεφαλής μακροοικονομικών ερευνών Λατινικής Αμερικής της Goldman Sachs.

«Η κυβέρνηση αποκτά νέα νομιμοποίηση και πολιτικό κεφάλαιο, που αν αξιοποιηθεί σωστά θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση και θα επιβεβαιώσει τη συνεχιζόμενη οικονομική στήριξη των ΗΠΑ».

Οι επόμενες κινήσεις

Ο Μιλέι, που αντιμετώπισε τρεις υποθέσεις διαφθοράς και τη χειρότερη πτώση δημοτικότητας από την αρχή της θητείας του, αναμένεται να στραφεί σε πιο πραγματιστική πολιτική γραμμή, προκειμένου να προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε φορολογία, αγορά εργασίας και συντάξεις.

Ο υπουργός Οικονομίας Λουίς Καπούτο διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην ισοτιμία του πέσο, παρά τις εκκλήσεις επενδυτών για μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά συναλλάγματος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος προανήγγειλε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ανάλογα με τη σύνθεση του νέου Κογκρέσου.