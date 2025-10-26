Logo Image

Αργεντινή: 9 νεκροί σε τροχαίο – Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό

Κόσμος

Φωτ. Χ/ @lavozdelnorteNi

Τουλάχιστον 29 οι τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 29 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα, αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί, τοπική ώρα, όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στην κοίτη ενός ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.

Πάνω από 100 πυροσβέστες και διασώστες στο σημείο

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

