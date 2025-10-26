Logo Image

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «μπαλονιών»

Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο αυτού του είδους που σημειώνεται την τελευταία εβδομάδα

Έκλεισε ξανά το βράδυ της Κυριακής το αεροδρόμιο του Βίλνιους, πρωτεύουσας της Λιθουανίας, αφού εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, πιθανότατα «μπαλόνια» φουσκωμένα με ήλιο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο αυτού του είδους που σημειώνεται την τελευταία εβδομάδα.

Τις προηγούμενες φορές η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν μετεωρολογικά μπαλόνια που προέρχονταν από τη Λευκορωσία και χρησιμοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Τις τελευταίες εβδομάδες αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, όπως στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και τις χώρες της Βαλτικής, έκλεισαν όταν εθεάθησαν πλησίον τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα.

