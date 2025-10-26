ΗΠΑ – Ρωσία: Συνεχίζονται για 3η ημέρα οι συνομιλίες – «Μερικοί προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσιγκτον»

Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του ειδικού απεσταλμένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με δήλωση του τελευταίου.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη», είπε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας σύμφωνα με το Reuters πως μερικές δυνάμεις προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον.

Ο Ντμίτριεφ είπε πως η οικονομία της Ρωσίας είναι σε «καλή κατάσταση» με χαμηλό χρέος – και πως αυτή η πληροφορία θα πρέπει να διαβιβαστεί στις ΗΠΑ, ενώ επανέλαβε ότι «μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση είναι δυνατή μόνο αν οι ριζικές αιτίες αυτής της σύγκρουσης εξαλειφθούν».

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος σπούδασε στο Στάνφορντ και εργάστηκε στην επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, είναι από τα μέλη της ρωσικής ελίτ που γνωρίζουν πολύ καλά τις ΗΠΑ, έχοντας στενές σχέσεις με σημαντικά μέλη της ομάδας του Τραμπ.

Κυρώσεις στη Μόσχα

Ο Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως να σημειώσουν άνοδο σχεδόν 5% την Πέμπτη και ορισμένα μεγάλα ινδικά διυλιστήρια να αρχίσουν να εξετάζουν μειώσεις στις εισαγωγές από τη Ρωσία.

Ωστόσο οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν την Παρασκευή, καθώς η αγορά έχει επιφυλάξεις σχετικά με τη δέσμευση του Τραμπ στις κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες. Η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο στις εξαγωγές πετρελαίου.

Τραμπ: Δεν θα χάσω χρόνο για συνάντηση με Πούτιν, εκτός κι αν είναι πιθανή μια συμφωνία για την Ουκρανία

Το Σάββατο, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατευθυνόμενος προς την Ασία, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο μέχρι να θεωρήσει ότι υπάρχει συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία.

«Θα πρέπει να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ.