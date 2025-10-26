Οι Κούρδοι του PKK ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την Τουρκία

Το PKK ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποσύρεται από την Τουρκία στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αφοπλισμού που συντονίζεται μεν με την τουρκική κυβέρνηση αλλά πιέζει και την Άγκυρα να προχωρήσει σε βήματα που θα επιτρέψουν στην ένοπλη οργάνωση να εισέλθει στην νόμιμη πολιτική.

Το PKK αποφάσισε τον Μάιο να αφοπλιστεί και να διαλυθεί μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του, Αμπντουλάχ Οτσαλάνγια τερματισμό του ένοπλου αγώνα.

Τον Ιούλιο, η εκτός νόμου ομάδα, η οποία χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση στην Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκαψε ορισμένα όπλα σε μια συμβολική πράξη καλής πίστης.

Σε ανακοίνωση που ανεγνώσθη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα βουνά Καντίλ, το προπύργιο της οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ, το PKK ανέφερε ότι αποφάσισε να αποσύρει όλους τους μαχητές του από την Τουρκία για να θέσει τα θεμέλια για μια «ελεύθερη, δημοκρατική και αδελφική ζωή».

Επιδιώκει μετάβαση στην πολιτική

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το βήμα αυτό απηχεί τη δέσμευση της ομάδας στη διαδικασία αφοπλισμού και ενσωμάτωσης, προσθέτοντας ότι η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να ανοίξει το δρόμο για τη μετάβαση του ΡΚΚ στη «δημοκρατική πολιτική» ψηφίζοντας νόμους ενσωμάτωσης.

Καθώς ένας ανώτερος αξιωματούχος διάβαζε δυνατά τη δήλωση στην εκδήλωση της Κυριακής, περίπου είκοσι μαχητές του PKK στέκονταν σε σχηματισμό, με μια μεγάλη εικόνα του Οτσαλάν σε περίοπτη θέση στο φόντο.

«Βρισκόμαστε στο δρόμο για την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου του ηγέτη Οτσαλάν», δήλωσε στο Reuters από το Καντίλ ο εκπρόσωπος του PKK, Ζάγκρος Χίβα.

«Επομένως, η άλλη πλευρά, η Τουρκία, πρέπει να πραγματοποιήσει πολιτικές αλλαγές και να προετοιμάσει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποίηση του σχεδίου», δήλωσε ο Χίβα.

Reuters