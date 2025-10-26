Μυστηριώδης δωρητής χαρίζει 130 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό Πεντάγωνο

Ένας ανώνυμος δωρητής χάρισε 130 εκατομμύρια δολάρια στο Πεντάγωνο προκειμένου αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πληρωμή των αμερικανικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης.

Αξιωματούχοι της άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη δωρεά, η οποία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα καλύψει τα ελλείμματα στην πληρωμή των 1,32 εκατομμυρίων στρατιωτικών της χώρας, αλλά αρνήθηκαν να κατονομάσουν τον δωρητή.

Ο Τραμπ έδωσε, ωστόσο, μερικές ενδείξεις, λέγοντας το Σάββατο ότι είναι «μεγάλος υποστηρικτής» του και «πολίτης των ΗΠΑ».

Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση Τραμπ πλήρωσε τα στρατεύματα την περασμένη εβδομάδα μεταφέροντας 8 δισεκατομμύρια δολάρια από κονδύλια στρατιωτικής έρευνας, αλλά δεν είναι σαφές τι θα συμβεί την επόμενη ημέρα πληρωμής στο τέλος του μήνα.

Διανύοντας την 25η ημέρα του, το shutdown εξείσσεται σε ένα από τα μακροβιότερα στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Η δωρεά έγινε με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για μισθούς και παροχές των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι τα χρήματα επιτράπηκαν βάσει της «γενικής εξουσιοδότησης αποδοχής δωρεών» του υπουργείου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι μια δωρεά θα γινόταν την Πέμπτη, ενώ αρνήθηκε επίσης να κατονομάσει τον δωρητή, λέγοντας ότι εκείνος «δεν επιζητεί πραγματικά τη δημοσιότητα».

Ωστόσο, οι New York Times έχουν κατονομάσει τον ευεργέτη ως τον Τίμοθι Μέλον, δισεκατομμυριούχο και σημαντικό οικονομικό υποστηρικτή του Τραμπ.

Ο κ. Μέλλον είναι ο κληρονόμος της περιουσίας των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων της οικογένειάς του, σύμφωνα με το Forbes, και συμμετείχε ενεργά στον αμερικανικό σιδηρόδρομο προτού πρόσφατα γίνει πιο πολιτικά ενεργός και δωρίσει 50 εκατομμύρια στην καμπάνια του Τραμπ.

«Ενας σπουδαίος κύριος»

Πριν αναχωρήσει για την Ασία το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο δωρητής είναι ένας «σπουδαίος κύριος», ένας «προστάτης», ένας «πατριώτης» και ένας «υπέροχος άνθρωπος» που «δεν θέλει δημοσιότητα».

«Προτιμά να μην αναφέρεται το όνομά του, κάτι που είναι αρκετά ασυνήθιστο στον κόσμο από τον οποίο προέρχομαι», είπε ο Τραμπ. «Στον κόσμο της πολιτικής, θέλεις να αναφέρεται το όνομά σου».

«Διέθεσε 130 εκατομμύρια δολάρια για να διασφαλίσει -πολλά χρήματα – ότι ο στρατός θα πληρώνεται και είναι μεγάλος υποστηρικτής μου», συνέχισε.

Οι περισσότεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους έχει ζητηθεί να εργάζονται άνευ αποδοχών όσο διαρκεί το shutdown.

Σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου Άμυνας, οι δωρεές άνω των 10.000 δολαρίων πρέπει να εξετάζονται από αξιωματούχους δεοντολογίας «για να διαπιστωθεί εάν ο δωρητής εμπλέκεται σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές προμηθειών, δικαστικές διαμάχες ή άλλα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το Υπουργείο και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την αποδοχή του δώρου».

Οι δωρεές από μη Αμερικανούς πολίτες απαιτούν πρόσθετο έλεγχο.

Αν και είναι ασυνήθιστο, το Πεντάγωνο δέχεται μερικές φορές δωρεές από δωρητές, τα οποία κανονικά πρέπει να δίνονται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων, όπως σχολεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, μουσεία ή νεκροταφεία.