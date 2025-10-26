Νετανιάχου για Γάζα: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμνεις είναι απαράδεκτες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί.

«Ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε καταστήσει σαφές στις διεθνείς δυνάμεις ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι απαράδεκτες για εμάς. Και έτσι ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», δήλωσε ο Νετανιάχου στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό, φυσικά, γίνεται αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως εξέφρασαν οι ανώτεροι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες»,πρόσθεσε