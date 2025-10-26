Κρεμλίνο: Λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Το Κρεμλίνο χαρακτήρι την Κυριακή «λάθος» τη συζήτηση για ακύρωση της συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι απαιτείται προετοιμασία για αυτήν.

«Οι πρόεδροι δεν μπορούν να συναντώνται μόνο και μόνο για να συναντώνται, δεν μπορούν απλώς να σπαταλούν τον χρόνο τους. Γι’ αυτό έδωσαν εντολή στον (Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι) Λαβρόφ και στον (υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο να προετοιμάσουν αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι περίπλοκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.