Logo Image

Κρεμλίνο: Λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

Κόσμος

Κρεμλίνο: Λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν

REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

«Οι πρόεδροι δεν μπορούν να συναντώνται μόνο και μόνο για να συναντώνται»

Το Κρεμλίνο χαρακτήρι την Κυριακή «λάθος» τη συζήτηση για ακύρωση της συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι απαιτείται προετοιμασία για αυτήν.

«Οι πρόεδροι δεν μπορούν να συναντώνται μόνο και μόνο για να συναντώνται, δεν μπορούν απλώς να σπαταλούν τον χρόνο τους. Γι’ αυτό έδωσαν εντολή στον (Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι) Λαβρόφ και στον (υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο να προετοιμάσουν αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι περίπλοκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube