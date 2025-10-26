Δύο συλλήψεις για την κλοπή στο Λούβρο

Στα χέρια της γαλλικής αστυνομίας βρίσκονται δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για την κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

Τη σύλληψη γνωστοποίησαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match.

Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού.

Γνωστοί στην αστυνομία

Σύμφωνα με αναφορές, οι ύποπτοι -γνωστοί στην αστυνομία για προηγούμενες διαρρήξεις- συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου.

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν πλέον αναλάβει την υπόθεση και οι δύο συλληφθέντες μπορούν να ανακριθούν για έως και 96 ώρες έως ότου αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Σημειωτέον ότι με ανακοίνωσή του, το γραφείο του εισαγγελέα των Παρισίων είχε επικρίνει την «πρόωρη δημοσιοποίηση» πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι αυτή παρεμπόδιζε τις προσπάθειες ανάκτησης των κοσμημάτων και του εντοπισμού των δραστών.

Πώς έγινε η ληστεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η συμμορία έφτασε στις περί τις 8:30 το πρωί στο Λούβρο, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου για το κοινό.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα με μηχανικό ανυψωτικό μηχανισμό για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Γκαλερί του Απόλλωνα (Galerie d’Apollon) μέσω ενός εξώστη κοντά στον Σηκουάνα.

Αυτό χρησινοποίησαν και για τη διαφυγή τους.

A dramatic video has surfaced, capturing two of the thieves wanted in the brazen $102 million jewel heist at the Louvre exiting the crime scene on a mobile cherry picker and fleeing on motorbikes with the loot. Read more: https://t.co/WdqFzdMtx5 pic.twitter.com/6kDeWotQo5 — ABC News Live (@ABCNewsLive) October 24, 2025

Δύο από τους δράστες εισήλθαν στο κτίριο κόβοντας κιγκλιδώματα και παράθυρο με ηλεκτρικά εργαλεία.

Στη συνέχεια απείλησαν τους φρουρούς, οι οποίοι προχώρησαν σε εκκενωση του χώρου, έσπασαν δύο γυάλινες προθήκες εκθεμάτων που περιείχαν κοσμήματα και τα αφήρεσαν.

The Louvre was evacuated after thieves smashed a window, stole jewelry and fled on motorbikes. Eyewitnesses described chaotic scenes https://t.co/IPikTTOQ56 pic.twitter.com/CrxhioYYa0 — Reuters (@Reuters) October 19, 2025

Προκαταρκτική έκθεση αποκάλυψε ότι μία από τις τρεις αίθουσες της πτέρυγας του μουσείου που έγινε η διάρρηξη δεν διέθετε κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες παρέμειναν μέσα στο Μουσείο για τέσσερα λεπτά και διέφυγαν με δύο μηχανάκια που τους περίμεναν έξω από αυτό.