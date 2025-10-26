Αργεντινή: Εκλογές – «δημοψήφισμα» για τον Μιλέϊ

Οι ψηφοφόροι στην Αργεντινή καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές που θεωρούνται δοκιμασία για τον ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, καθώς θα κρίνουν αν τα δυο χρόνια που θα διαρκέσει το δεύτερο μισό της θητείας του θα μπορέσει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς και την πολιτική σκληρής λιτότητας.

Πρόκειται για την πρώτη δοκιμασία σε εθνικό επίπεδο για τον «αναρχοκαπιταλιστή» οικονομολόγο που κατήγαγε απρόσμενη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2023, θεωρούνται δημοψήφισμα για τον τρόπο που κυβερνά.

Η προεδρική παράταξη La Libertad Avanza («η ελευθερία προχωρά») ελπίζει να αυξήσει την ισχύ του στο Κογκρέσο, για να αυξήσει την εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μιλέι και να εξασφαλίσει την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα υποσχέθηκε μεγάλο πακέτο «διάσωσης» της οικονομίας της Αργεντινής αλλά απείλησε να υπαναχωρήσει αν ο ομόλογός του δεν πάει καλά στις εκλογές.

«Μην εγκαταλείπετε, διότι είμαστε στου δρόμου τα μισά», είπε ο κ. Μιλέι στην καταληκτική συγκέντρωση της προεκλογικής εκστρατείας την Πέμπτη στη Ροσάριο. «Είμαστε σε καλό δρόμο», επέμεινε.

Στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές διακυβεύονται οι μισές από τις έδρες της Βουλής (δηλαδή 127) και το ένα τρίτο αυτών της Γερουσίας (δηλαδή 24). Η περονιστική αντιπολίτευση καταλαμβάνει τις περισσότερες έδρες και στα δυο σώματα, αν και χωρίς πλειοψηφία. Η προεδρική παράταξη, συγκριτικά νέα στα πολιτικά πράγματα της Αργεντινής, έχει εκλέξει μόλις 37 βουλευτές και 6 γερουσιαστές.

Ο Λευκός Οίκος και ξένοι επενδυτές δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από τη μείωση του πληθωρισμού (από το 12,8% προτού αναλάβει ο Χαβιέρ Μιλέι στο 2,1% τον περασμένο μήνα), τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα σαρωτικά μέτρα απορρύθμισης. Όμως η δημοτικότητα του ακροδεξιού πολιτικού συνεχίζει να πέφτει, ιδίως λόγω της δυσαρέσκειας για τις βαθιές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και σκάνδαλα διαφθοράς, με πιο οδυνηρή για τον ίδιο αυτή στην οποία εμπλέκεται η αδελφή του, που είναι επίσης επικεφαλής των υπηρεσιών της προεδρίας («προσωπάρχισσα»).

Ο Άξελ Κισίλοφ, ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης των περονιστών, κυβερνήτης του Μπουένος Άιρες, κατήγγειλε την Πέμπτη ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που αποπειράται ο πρόεδρος Μιλέι έχει κατ’ αυτόν κύρια χαρακτηριστικά «τη δολιότητα και την απανθρωπιά». «Απολαμβάνουν να βλέπουν κάθε θύμα των περικοπών» των δημοσίων δαπανών, πρόσθεσε.