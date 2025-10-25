Βίλνιους: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο – Μετεωρολογικά μπαλόνια εισήλθαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε εκ νέου το Σάββατο, όταν μετεωρολογικά μπαλόνια εισήλθαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Βαλτικής χώρας.

Είναι η τέταρτη φορά που διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία στη Λιθουανία αυτόν τον μήνα.

Το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με το Reuters.

Τις τελευταίες εβδομάδες αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, όπως στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και τις χώρες της Βαλτικής, έκλεισαν όταν εθεάθησαν πλησίον τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα.

Η Λιθουανία λέει ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο τσιγάρων και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας και στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επειδή δεν σταματά αυτήν την πρακτική.