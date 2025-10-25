Logo Image

Βίλνιους: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο – Μετεωρολογικά μπαλόνια εισήλθαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Κόσμος

Βίλνιους: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο – Μετεωρολογικά μπαλόνια εισήλθαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Φωτ. αρχείου

Είναι η τέταρτη φορά που διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία στη Λιθουανία αυτόν τον μήνα

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε εκ νέου το Σάββατο, όταν μετεωρολογικά μπαλόνια εισήλθαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Βαλτικής χώρας.

Είναι η τέταρτη φορά που διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία στη Λιθουανία αυτόν τον μήνα.

Το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με το Reuters.

Τις τελευταίες εβδομάδες αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, όπως στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και τις χώρες της Βαλτικής, έκλεισαν όταν εθεάθησαν πλησίον τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα.

Η Λιθουανία λέει ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο τσιγάρων και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας και στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο, επειδή δεν σταματά αυτήν την πρακτική.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube