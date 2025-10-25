Μιλάνο: Απαγορεύθηκε η είσοδος για έναν χρόνο στον πρόεδρο του συνδέσμου Παλαιστινίων που ζουν στην Ιταλία

Η τοπική αστυνομία απαγόρευσε την είσοδο και την παραμονή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου για έναν χρόνο στον πρόεδρο του συνδέσμου Παλαιστινίων που ζουν στην Ιταλία, Μοχάμαντ Χανούν.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε το Σάββατο στον Χανούν, μόλις έφτασε αεροπορικώς στο αεροδρόμιο Λινάτε, για να πάρει μέρος σε κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστινίων.

Μήνυση για υποκίνηση βίας

Εις βάρος του κατατέθηκε μήνυση για υποκίνηση βίας.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η απόφαση απαγόρευσης εισόδου στο Μιλάνο, συνδέεται με δηλώσεις του στο διαδίκτυο, με τις οποίες φέρεται να τάχθηκε υπέρ του θανάτου των δωσίλογων.

Ο Χανούν τόνισε ότι «πρόκειται για προσωπική επίθεση σε βάρος του» και προσέθεσε ότι «η κυβέρνηση της Ρώμης συνεχίζει να παρέχει όπλα με τα οποία αφανίζεται ο πληθυσμός της Γάζας».

Αργά το βράδυ επέστρεψε στην Γένοβα, όπου ζει μόνιμα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ