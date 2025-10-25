Τραμπ: Δεν θα χάσω χρόνο για συνάντηση με Πούτιν, εκτός κι αν είναι πιθανή μια συμφωνία για την Ουκρανία

Νέο μήνυμα πως «δεν θα χάσει χρόνο» για μία συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτός κι αν είναι πιθανή μια συμφωνία για την Ουκρανία, έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατευθυνόμενος προς την Ασία όπου θα πραγματοποιήσει περιοδεία, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο μέχρι να θεωρήσει ότι υπάρχει συμφωνία για την εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία.

«Θα πρέπει να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», δήλωσε ο Τραμπ.

«Είχα πάντα μια εξαιρετική σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλείνει την «πόρτα» για μια συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Βοήθεια Κίνας για να προσέλθει σε διάλογο ο Πούτιν ζητεί ο Τραμπ

Τη βοήθεια της Κίνας προς τον στόχο του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με πρώτο βήμα να προσέλθει η Ρωσία σε συνομιλίες, ζήτησε νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ.

Μέσα από το Air Force One, και πετώντας προς την Ασία για μια περιοδεία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία».

Αν και η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι (προγραμματισμένη για την Πέμπτη) αναμένεται να αναλωθεί κυρίως στις εχθρικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνομιλήσει με τον Σι για «τα πάντα», συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα ήθελα να δω την Κίνα να μας βοηθάει με τη Ρωσία. Έχω πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι. Πολύ καλή», είπε, προσθέτοντας ότι (και) ο Σι θέλει να δει τον πόλεμο να τελειώνει.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος «μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν».

«Αυτή θα πρέπει να είναι μια μακροχρόνια ειρήνη» στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε εξάλλου με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, κατά τη διάρκεια στάσης του Air Force One για ανεφοδιασμό.

Μπροστά στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, και του πρωθυπουργού, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, η χώρα των οποίων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα, με βάση το σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος ο Αμερικανός πόλεμος για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «αυτή θα πρέπει να είναι μια μακροχρόνια ειρήνη» ενώ όταν ρωτήθηκε πότε θα είναι έτοιμη η δύναμη σταθεροποίησης απάντησε «σύντομα».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε εξάλλου ότι το Κατάρ θα συμβάλει στέλνοντας ειρηνευτικές δυνάμεις, εφόσον χρειαστεί.