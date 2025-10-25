Γάζα: 4 τραυματίες από πλήγμα με drone – «Στόχος τρομοκράτης της Ισλαμικής Τζιχάντ», σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «στοχευμένο πλήγμα» κατά της Ισλαμικής Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα πλήγμα ακριβείας στην περιοχή του Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας έναν τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ που σκόπευε να διαπράξει επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτών του ισραηλινού στρατού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από τον βομβαρδισμό χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άουντα. «Το νοσοκομείο παρέλαβε τέσσερις τραυματίες αφού ο κατοχικός ισραηλινός στρατός στόχευσε ένα πολιτικό αυτοκίνητο στη ζώνη του Κλαμπ Αλ Άχλι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ», ανέφερε το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εθεάθη να χτυπά το αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Βάσει άλλων μαρτυριών, ισραηλινά άρματα βομβάρδισαν ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας.

Μια εύθραυστη εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις.

Ρούμπιο: Σχεδιάζεται ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνής συμφωνία για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν λάβει πληροφορίες για πιθανό ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία που θα εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στο Κατάρ την Κυριακή.

«Πολλές από τις χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε κάποιο επίπεδο, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε στρατιωτικό ή και τα δύο, θα χρειαστούν (ένα ψήφισμα του ΟΗΕ ή μια διεθνή συμφωνία) γιατί το απαιτεί η εσωτερική τους νομοθεσία», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που ταξίδευαν με το αεροπλάνο του από το Ισραήλ προς το Κατάρ.

«Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη ομάδα που εργάζεται σε αυτό το προσχέδιο», πρόσθεσε.