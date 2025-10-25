Βοήθεια Κίνας για να προσέλθει σε διάλογο ο Πούτιν ζητεί ο Τραμπ

Τη βοήθεια της Κίνας προς τον στόχο του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με πρώτο βήμα να προσέλθει η Ρωσία σε συνομιλίες, ζητεί ανοιχτά ο Πρόεδρος Τραμπ.

Μέσα από το Air Force One, και πετώντας προς την Ασία για μια περιοδεία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία».

Τα σχόλια Τραμπ έρχονται μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για το Κίεβο: Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν στην Ουκρανία τους πυραύλους Τόμαχοκ, οι ηγέτες της ΕΕ δεν απελευθέρωσαν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας και οι ρωσικές θανατηφόρες επιθέσεις αυξήθηκαν.

Ωστόσο, το αίτημα Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί «ευσεβής πόθος», σχολιάζει το BBC, δεδομένου ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ρωσίας και ζωτικής σημασίας έρεισμα για τη Μόσχα από τη στιγμή ακόμη που επεβλήθησαν οι πρώτες δυτικές κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.