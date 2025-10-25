«Το Λούβρο μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη»

Στην Τράπεζα της Γαλλίας μετέφερε το Λούβρο ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, έπειτα από τη διάρρηξη της περασμένης εβδομάδας.

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, μετέδωσε το RTL, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στην όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο επί του παρόντος, σύμφωνα με το Reuters.

Η κινηματογραφική διάρρηξη

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατ. δολ., από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας.

Οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου, ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Εν συνεχεία, διέφυγαν με μοτοσικλέτες.