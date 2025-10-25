Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη της Κάθριν Κόνολι στις προεδρικές εκλογές

Σαρωτική νίκη πέτυχε στις προεδρικές εκλογές της Ιρλανδίας η αριστερή ανεξάρτητη υποψήφια, Κάθριν Κόνολι.

Η αντίπαλός της και μέλος του κεντρώου κόμματος Φίνε Γκάελ, Χέδερ Χάμφρεϊς, αναγνώρισε την ήττα της το απόγευμα του Σαββάτου, αφού οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν μεγάλη διαφορά μεταξύ των υποψηφίων.

«Θα είναι πρόεδρος για όλους μας»

«Η Κάθριν θα είναι πρόεδρος για όλους μας και θα είναι η πρόεδρός μου και θα ήθελα πραγματικά να της ευχηθώ ό,τι καλύτερο», δήλωσε η Χάμφρεϊς.

Την Κόνολι συνεχάρη επίσης ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, Σάιμον Χάρις, επίσης από το Φίνε Γκάελ, πυλώνα του κυβερνώντος συνασπισμού. «Της εύχομαι κάθε επιτυχία», είπε.

Οι αναφορές από ανεπίσημους αλλά συνήθως αξιόπιστους παρατηρητές στα κέντρα καταμέτρησης έδιναν στην Κόνολι το 64% των ψήφων μετά την καταμέτρηση των δύο τρίτων των ψηφοδελτίων, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Κόνολι, 68 ετών, υποστηρίχθηκε από μια συμμαχία αριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ φαίνεται να κέρδισε τη στήριξη των νέων.