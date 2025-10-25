Κάμαλα Χάρις: «Δεν έχω τελειώσει» με την πολιτική – Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ

Το μήνυμα ότι μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε η Κάμαλα Χάρις σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό δίκτυο BBC.

Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χάρις εξέφρασε την σιγουριά της ότι θα υπάρξει μια μέρα γυναίκα στον Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε αν θα είναι η ίδια, απάντησε «πιθανώς», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει άλλη μια φορά την κορυφαία θέση.

Πάντως είπε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της ως άτομο με μέλλον στην πολιτική. «Δεν έχω τελειώσει ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Χάρις σχολίασε επίσης τις δημοσκοπήσεις που την παρουσιάζουν ως αουτσάιντερ για το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών για τις επόμενες εκλογές (έχοντάς την πίσω ακόμη και από τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Ντουέιν Τζόνσον) αναφέροντας ότι ποτέ δεν άκουγε τις δημοσκοπήσεις. «Αν άκουγα τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για το πρώτο μου αξίωμα ή το δεύτερο – και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ», είπε.

Κληθείσα να εξηγήσει τι πήγε στραβά στις εκλογές,υποστήριξε ότι η εκστρατεία της ξεκίνησε τόσο αργά που ήταν σχεδόν αδύνατο να κερδίσει.

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης για την ήττα των Δημοκρατικών έχει επιρριφθεί στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν επειδή δεν παραιτήθηκε νωρίτερα από την κούρσα. Ωστόσο, έχουν επίσης τεθεί ερωτήματα σχετικά με το αν η Χάρις θα μπορούσε να είχε διεξάγει μια καλύτερη προεκλογική εκστρατεία και να είχε στείλει ένα σαφέστερο μήνυμα για το νούμερο ένα ζήτημα, την οικονομία.

Στη συνέντευξή της η Χάρις έστρεψε επίσης τα πυρά της στον πρώην αντίπαλό της, αποκαλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ «τύραννο» και υποστηρίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις της γι’ αυτόν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αποδείχθηκαν σωστές. «Είπε ότι θα εργαλειοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης – και ακριβώς αυτό έκανε», είπε κάνοντας επίσης αναφορά στον Τζίμι Κίμελ και όσα ακολούθησαν με την εκπομπή του μετά τα σχόλιά του για τον θάνατου του Τσάρλι Κερκ.

«Το δέρμα του είναι τόσο λεπτό που δεν άντεξε την κριτική από ένα αστείο και προσπάθησε να κλείσει έναν ολόκληρο οργανισμό μέσων ενημέρωσης στη διαδικασία», είπε για τον Τραμπ με αφορμή την υπόθεση.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα στελέχη επιχειρήσεων και ιδρυμάτων στην Αμερική που, κατά την άποψή της, έχουν υποκύψει πολύ εύκολα στις απαιτήσεις του προέδρου. «Υπάρχουν πολλοί… που έχουν συνθηκολογήσει από την πρώτη μέρα, που λυγίζουν σε ένα τύραννο, πιστεύω για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του ότι θέλουν να βρίσκονται δίπλα στην εξουσία, επειδή θέλουν ίσως να εγκριθεί μια συγχώνευση ή να αποφύγουν μια έρευνα».