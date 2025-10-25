Θα επανεκλεγεί ο Τραμπ για τρίτη θητεία πρόεδρος των ΗΠΑ;

«Ο Τραμπ σίγουρα θα κερδίσει μια τρίτη θητεία το 2028 στον Λευκό Οίκο». Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο Στιβ Μπάνον, ένας από τους ιδεολόγους του κινήματος MAGA και πρώην σύμβουλος του προέδρου Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economist, ο Μπάνον υποστήριξε ότι «υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις για να συμβεί αυτό, οι οποίες εξετάζονται όλες αυτή τη στιγμή…Την κατάλληλη στιγμή, θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο», είπε και πρόσθεσε: «Ο Τραμπ θα είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του 2028 «και ο λαός θα πρέπει απλώς να το αποδεχτεί αυτό».

Για την ιστορία πάντως, η τρίτη προεδρική θητεία απαγορεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατέστη αντισυνταγματική με την 22η την Τροπολογία, που επικυρώθηκε το 1951: μετά τις τέσσερις συνεχόμενες θητείες του προέδρου Ρούσβελτ, οι Αμερικανοί ήταν επιφυλακτικοί ως προς την πιθανότητα η προεδρία να γίνει ένας ισόβιος θεσμός.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Meet the Press ότι η ιδέα να θέσει ξανά υποψηφιότητα δεν ήταν αστείο και ότι εξέταζε αρκετές επιλογές.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα του Truth Social από μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με κορυφαίους εκπροσώπους και των δύο κομμάτων από το Κογκρέσο. Στο γραφείο του, διακρίνονται δύο κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Τραμπ 2028».

Ο Τραμπ έχει εκλεγεί δύο φορές, αλλά τίποτα δεν θα τον εμπόδιζε να θέσει υποψηφιότητα για …αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, έχοντα προσωρινά ως πρόεδρο μια προσωπικότητα που θα έφευγε από τη θέση του, μόλις ορκιζόταν.

Αυτό το σενάριο, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι η επιλογή του Τραμπ: στην πραγματικότητα, ο Μπάνον, απαντώντας στις κατηγορίες του Economist ότι υποστηρίζει ένα δικτατορικό σύστημα, δήλωσε ότι «αν η βούληση του λαού είναι να επανεκλέξει τον Τραμπ, τότε δεν καταστρέφουμε το Σύνταγμα».

Λαϊκή υποστήριξη

Ο Μπάνον είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ιδεολόγους του κινήματος Τραμπ. Έπαιξε κεντρικό ρόλο στη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2016 και σε αντάλλαγμα, διορίστηκε επικεφαλής στρατηγικής στον Λευκό Οίκο, αλλά ο παρέμεινε στη θέση αυτή μόνο για λίγους μήνες. Αργότερα ξέσπασε διαμάχη μεταξύ των δύο, αλλά ο Μπάνον τελικά παρέμεινε μέχρι σήμερα πιστός στον επανεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, αν και δεν κατέχει κανένα αξίωμα στην κυβέρνηση.

Ο Μπάνον εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών πέρυσι επειδή αγνόησε κλήτευση από την Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και αρνήθηκε να παραδώσει έγγραφα.

Η νέα παρέμβαση του Μπάνον υποδηλώνει την επιθυμία του Τραμπ να θέσει ξανά υποψηφιότητα και να ανακτήσει τη λαϊκή υποστήριξη: είναι όμως απίθανο αυτό να επιτευχθεί μέσω μιας συνταγματικής τροποποίησης. Αλλωστε, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν τις απαιτούμενες έδρες στο Κογκρέσο για να το πετύχουν. Πιθανότερο, ωστόσο, να επιδιώξει ο Τραμπ την επανεκλογή του με τη βοήθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, στο οποίο έχει την πλειοψηφία.

Στη συνέντευξή του, ο Μπάνον, ωστόσο, ανέλυσε διάφορα θέματα. Αποκάλεσε τον Τραμπ «πλάσμα θεϊκής πρόνοιας, ισοδύναμο του Μωυσή», παρόλο που είναι «πολύ ατελής» και «όχι ιδιαίτερα θρησκευόμενος».

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε», είπε ο Μπάνον, τονίζοντας ρητά τους δεσμούς του Τραμπ με θρησκευτικούς παράγοντες, οι οποίοι βλέπουν τον πρόεδρο ως προφήτη που επιλέχθηκε απευθείας από τον Θεό σε έναν κόσμο που πλησιάζει στους έσχατους καιρούς.

Ο ίδιος ο Τραμπ, αφού επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, άρχισε να ισχυρίζεται ότι σώθηκε απευθείας από τον Θεό για να ολοκληρώσει την αποστολή του.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, που θεωρείται πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028, αμφιβάλλει αν ο Τραμπ σκοπεύει πραγματικά να αποχωρήσει από το αξίωμα. «Ποιος ξοδεύει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια για μια αίθουσα χορού στο σπίτι του και μετά μετακομίζει;» είπε ο Νιούσομ, αναφερόμενος στην κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για τη δημιουργία αίθουσας χορού, έκτασης περίπου 8.000 τετραγωνικών μέτρων,που αναμένεται να κοστίσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

«Μετα-Ρεπουμπλικανός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε πάντως να συσπειρώσει την περιθωριοποιημένη εργατική τάξη, εξασφαλίζοντας την ψήφο της στις προεδρικές εκλογές. Για να κερδίσει τους ψηφοφόρους, αρκούσαν μερικές σκέψεις για μια «διαλυμένη» χώρα και τη «σφαγή» που προκλήθηκε σε ανθρώπους σαν κι αυτούς από ανίκανες, ιδιοτελείς ελίτ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί την επιτομή ενός μεταπολεμικού Ρεπουμπλικάνου. Εκμεταλλεύεται το δέλεαρ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, των stablecoins, των χαμηλών εταιρικών φόρων, των δασμών και -όπως όλοι οι προκάτοχοί του- την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του δολαρίου ως πόλος έλξης για το ξένο κεφάλαιο.

Οι Δημοκρατικοί είναι άλλωστε υπό διάλυση και απλά ελπίζουν και προσεύχονται ότι οι εργαζόμενοι θα γυρίσουν την πλάτη στον Τραμπ μόλις οι συνέπειες του «Μεγάλου Όμορφου Νομοσχεδίου» του, θα γίνουν οδυνηρά εμφανείς στην κοινωνία.

Ακολουθεί πολιτικές, όπως του Ρόναλντ Ρίγκαν και της Μάργκαρετ Θάτσερ στο Ηνωμένο Βασίλειο- που εξασφάλισαν την κυριαρχία της δεξιάς στην εξουσία τη δεκαετία του 1980 και μετά, επωφελήθηκαν από τα υψηλότερα μέσα εισοδήματα των εργαζομένων. Αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν αρκετά τυχεροί που διατήρησαν τις δουλειές τους εν μέσω μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας. Αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν οριστικά από την ανασφάλεια.

Ειδικά μετά το οικονομικό κραχ του 2008, ο αμερικανικός καπιταλισμός άλλαξε για πάντα. Ενώ οι τράπεζες διασώνονταν, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι με ασφαλείς, υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, βρέθηκαν στις τάξεις των «ατόμων που έμειναν πίσω», αγωνιζόμενοι να τα βγάλουν πέρα ​​σε προσωρινές, χαμηλά αμειβόμενες δουλειές,χωρίς μέλλον.

Ο Τραμπ, από την άλλη πλευρά, πέτυχε τη νίκη επειδή συσπείρωσε τους εργαζόμενους αυτούς.

Με φόντο την απροκάλυπτη κολακεία της Wall Street για τον Μπιλ και την Χίλαρι Κλίντον, τις διασώσεις τραπεζών από τον Μπαράκ Ομπάμα και την αυτοκτονική στρατηγική του Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ πυροδότησε την οργή της εργατικής τάξης. Και κέρδισε τους ψηφοφόρους που είχαν εγκαταλειφθεί από τους Δημοκρατικούς. Και τώρα ελπίζει ότι οι ψηφοφόροι θα τον στηρίξουν για μια τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο. Μένει να φανεί όμως και η αντίδραση του «ξενοδόχου»- του Βαθέως Κράτους στην Αμερική.