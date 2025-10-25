«Ραγίζει» ο βράχος του Πόκροφσκ στο Ντονέτσκ – Πιέζουν οι Ρώσοι αλλά ίσως χρειαστεί μήνες για την κατάληψή του (χάρτης)

Έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο που το Πόκροφσκ λειτουργούσε ως βράχος πάνω στον οποίο έβρισκαν οι εδαφικές φιλοδοξίες της Ρωσίας στο Ντονμπάς, φαίνεται ότι ανοίγουν ρωγμές στην άμυνα της περιοχής από την Ουκρανία.

Η κατάσταση για τις μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό και στα περίχωρα των πόλεων Πόκροφσκ και Μίρνοχραντ, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, ανέφερε την Παρασκευή ουκρανικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ukrainska Pravda, αξιωματικοί στη συγκεκριμένη περιοχή τόνισαν πως η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο δυσμενής για τους άνδρες τους και την επιδεινώνει ακόμη περισσότερο η δραστηριότητα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ορισμένες ουκρανικές θέσεις στους επιχειρησιακούς χάρτες απλούστατα δεν υπάρχουν πλέον ή επανδρώνονται από στρατιώτες που είναι τραυματισμένοι, κατά τις πληροφορίες της Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Η κατάσταση στο Πόκροφσκ κάνει επίσης ολοένα πιο δύσκολο τον ανεφοδιασμό στη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ. Στοιχεία του ρωσικού στρατού επιχειρούν επί του παρόντος στο βόρειο τμήμα της. Αν πέσει το Πόκροφσκ, η συντεταγμένη αποχώρηση των ουκρανών στρατιωτικών από τη Μίρνοχραντ θα είναι ανέφικτη.

Το Πόκροφσκ και η Μίρνοχραντ διεκδικούνται για μήνες και απειλούνται με περικύκλωση από τον ρωσικό στρατό. Τον Σεπτέμβριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωνε πως διεξήχθησαν επιτυχημένες αντεπιθέσεις, όμως οι δηλώσεις αυτές αμφισβητούνται από παρατηρητές.

Τι αναφέρει το ISW

Περιγράφοντας την κατάσταση, στην τελευταία του έκθεση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) σημειώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στο κεντρικό και δυτικό Πόκροφσκ, αν και το ακριβές περίγραμμα της πρώτης γραμμής μέσα και γύρω από την πόλη παραμένει ασαφές.

Το αμερικανικό think tank έχει εντοπίσει μικρές ρωσικές ομάδες πεζικού που επιχειρούν στο κεντρικό και δυτικό Πόκροφσκ την τελευταία εβδομάδα (από περίπου τις 17 Οκτωβρίου) και ως εκ τούτου εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα διατηρούν απομονωμένες αλλά ανθεκτικές θέσεις νότια της σιδηροδρομικής γραμμής στο δυτικό Πόκροφσκ.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο Πόκροφσκ, αν και οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να εδραιώσουν την προέλασή τους και να καταλάβουν την περιοχή τους επόμενους μήνες, αναφέρει επίσης το ISW προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στην παρούσα φάση φαίνεται να αμύνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στη Μίρνοχραντ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται επίσης να διεξάγουν περιορισμένες αποστολές διείσδυσης στα ρωσικά εγγύς μετόπισθεν βορειοανατολικά του Πόκροφσκ, γεγονός που υπογραμμίζει τον υψηλό βαθμό διαπερατότητας των θέσεων αυτών στην κατεύθυνση του Πόκροφσκ.

Πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές, η όλο και πιο πορώδης πρώτη γραμμή κοντά στο Πόκροφσκ αλλά και σε ολόκληρη την Ουκρανία ενισχύει και για τις δύο πλευρές την πιθανότητα να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την κατάλληλη στιγμή ή να αμυνθούν έναντι μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης.

«Το γεγονός ότι οι ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις κατέχουν μη συνεχόμενες, αναμεμειγμένες θέσεις μέσα και κοντά στο Πόκροφσκ περιπλέκει επίσης τις εκτιμήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να καταλάβουν την περιοχή. Το Πόκροφσκ είχε πληθυσμό πριν τον πόλεμο διπλάσιο από τον αντίστοιχο του Τορέτσκ, ενός άλλου μεγάλου αστικού οικισμού στην περιφέρεια Ντονέτσκ, για τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις πολέμησαν για πάνω από 14 μήνες μέχρι να τον καταλάβουν, αφού αρχικά απέκτησαν θέσεις στο Τορέτσκ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2024»,εκτιμούν.

Οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται να εμπλακούν σε μάχες για αρκετούς ακόμη μήνες προτού καταλάβουν πλήρως το Πόκροφσκ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταρρεύσουν τα πλαϊνά τους γύρω από την πόλη. Οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει επίσης να εκδιώξουν ή να αναγκάσουν τα ουκρανικά στρατεύματα να αποσυρθούν από την Μίρνοχραντ πριν οι ρωσικές δυνάμεις μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως την κατάληψη του Πόκροφσκ, καθώς η διατήρηση ουκρανικών θέσεων στην Πόκροφσκ θα περιέπλεκε τις ρωσικές επιχειρήσεις στην περιοχή, καταλήγουν οι αναύτές του ISW.

Διαβάστε ακόμα:

→ Πόλεμος στην Ουκρανία: Κοντά σε διπλωματική λύση ΗΠΑ και Ρωσία, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν – Η σημαντική κίνηση του Ζελένσκι