Ταϊλάνδη: Στη Μαλαισία πέφτουν οι υπογραφές για την εκεχειρία με την Καμπότζη – Ο πρωθυπουργός θα υπογράψει τη συμφωνία παρουσία Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μαλαισία προκειμένου να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) λόγω του θανάτου της βασιλομήτορος Σιρικίτ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των μελών του συνδέσμου ASEAN συναντώνται σήμερα για να ξεκινήσουν ένα Σαββατοκύριακο διεθνούς διπλωματίας στην Κουάλα Λουμπούρ, με απεσταλμένους των ΗΠΑ και της Κίνας να πραγματοποιούν παράλληλα εμπορικές συνομιλίες.

Η συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη

Ο Τραμπ είχε πιέσει την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη να υπογράψουν τη διακήρυξη ειρήνης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φθάσει αύριο το πρωί στην πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία και επρόκειτο να παρευρεθεί στην υπογραφή ευρύτερης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης.

Έπειτα από πολυήμερες εχθροπραξίες, τα δυο γειτονικά βασίλεια έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την 29η Ιουλίου κατόπιν επέμβασης του Αμερικανού προέδρου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 300.000 εκτοπίστηκαν προσωρινά στις πιο σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη σύγχρονη ιστορία.

Ο Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε ότι ζήτησε η τελετή υπογραφής της συμφωνίας για εκεχειρία να πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή, το πρωί, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ταϊλάνδη.Έκανε επίσης γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) την επόμενη εβδομάδα στη Νότια Κορέα.

Ο υπουργός Άμυνας της Ταϊλάνδης, στρατηγός Ναταφόν Ναρκφανίτ, δήλωσε νωρίτερα ότι ο Ανουτίν θα υπογράψει προσωπικά τη συμφωνία εκεχειρίας Ταϊλάνδης-Καμπότζης στη Μαλαισία, η οποία είναι επίσημα γνωστή ως Διακήρυξη για τις Σχέσεις Ταϊλάνδης-Καμπότζης.

Ο Τραμπ δήλωσε καθ’ οδόν προς τη Μαλαισία ότι ταξίδευε στη χώρα λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε ο πρωθυπουργός της χώρας Άνουαρ Ιμπραήμ στην επίλυση της σύγκρουσης. «Ένας από τους λόγους που πηγαίνω στη Μαλαισία είναι ότι συμμετείχαν πολύ, πολύ ενεργά σε όλο αυτό», δήλωσε από το Air Force One. «Είπα στον ηγέτη της Μαλαισίας, ο οποίος είναι πολύ καλός άνθρωπος, ότι νομίζω ότι σου χρωστάω ένα ταξίδι».

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ

Η πρώην βασίλισσα Σιρικίτ, χήρα του Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέι που κυβέρνησε την Ταϊλάνδη για 70 χρόνια και μητέρα του σημερινού μονάρχη, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως έκανε γνωστό σήμερα η Υπηρεσία Βασιλικού Οίκου της Ταϊλάνδης.

Η Σιρικίτ, που έφερε αίγλη και κομψότητα στη μεταπολεμική αναβίωση της μοναρχίας στη χώρα, είχε αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι νοσηλευόταν από το 2019 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και παρουσίασε λοίμωξη στις 17 Οκτωβρίου πριν καταλήξει αργά χθες.

Για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και του βασιλικού οίκου κηρύχθηκε περίοδος πένθους ενός έτους. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι σημαίες στα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες για έναν μήνα και κάλεσε τους κρατικούς αξιωματούχους να τηρήσουν πένθος για ένα χρόνο. Ζητήθηκε επίσης από τους χώρους ψυχαγωγίας να αναστείλουν τις εκδηλώσεις για ένα μήνα.