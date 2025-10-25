Στην Ασία ο Τραμπ – Θα ήθελε συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε λίγο πριν αναχωρήσει το αεροσκάφος του για την περιοδεία του στην Ασία πως θα ήθελε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Θα το ήθελα όντως, ξέρει πως πάμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες.

Οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.

Μερικές ώρες νωρίτερα, αξιωματούχος της κυβέρνησής του δήλωνε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως δεν έχει συμπεριληφθεί τέτοια συνάντηση στο πρόγραμμα της περιοδείας του Αμερικανού προέδρου.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει νωρίτερα την Παρασκευή ότι υπάρχει «σημαντική» πιθανότητα ο Τραμπ να συναντηθεί με τον Κιμ, ενώ αυτός θα βρίσκεται στην πόλη Γκιόνγκτζου της Νότιας Κορέας την επόμενη εβδομάδα για το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται «να δίνει προσοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες και διάφορα σημάδια… υποδηλώνουν σημαντική πιθανότητα συνάντησης», δήλωσε ο Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος αξιωματούχος χάραξης πολιτικής της Σεούλ με επίκεντρο τις σχέσεις μεταξύ των δύο Κορεών. Μάλιστα προέτρεψε τους δύο ηγέτες να μην αφήσουν την ευκαιρία να «χαθεί».

Ενώ η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Κιμ φαίνεται πλέον λιγότερο πιθανή, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη, με μείζονα διακυβεύματα για την παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Μαλαισία αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου πρόκειται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Στη Μαλαισία θα παραστούν και άλλοι ηγέτες από χώρες εκτός ASEAN. Ανάμεσά τους είναι η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα και ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα.

«Ομορφες αναμνήσεις»

Ο Τραμπ και ο Κιμ συναντήθηκαν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να εκφράζουν ενδιαφέρον να συναντηθούν ξανά τους τελευταίους μήνες.

Ο Κιμ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ εάν η Ουάσιγκτον σταματήσει να επιμένει ότι η χώρα του πρέπει να εγκαταλείψει το πρόγραμμα για τα πυρηνικά όπλα. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει δηλώσει επίσης αναφερόμενος στον Τραμπ: «Προσωπικά, έχω ακόμα όμορφες αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ».

Τα σχόλια του Κιμ ήρθαν αφότου τόσο ο Τραμπ όσο και ο ηγέτης της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ εξέφρασαν την προθυμία τους να συναντηθούν με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό τους κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο.

«Κάποια μέρα, θα τον δω. Ανυπομονώ να τον δω. Ήταν πολύ καλός μαζί μου», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι γνώριζε τον Κιμ «καλύτερα από οποιονδήποτε, σχεδόν, εκτός από την αδερφή του».

Ο ηγέτης της Νότιας Κορέας, ο οποίος έχει υποστηρίξει ένθερμα την επαναπροσέγγιση με την Βόρεια Κορέα, είχε δηλώσει στην ίδια συνάντηση ότι ελπίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα «χτίσει έναν Πύργο Τραμπ» στη Βόρεια Κορέα «ώστε να μπορώ να παίζω γκολφ εκεί».