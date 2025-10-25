Στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ – «Μηχανεύονται πόλεμο» με τη Βενεζουέλα, καταγγέλλει ο Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «μηχανεύονται πόλεμο» με τη χώρα του μετά την ανάπτυξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική, για την αντιμετώπιση οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, στέλνοντας πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35 στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Χθες ανήγγειλαν πως πλέει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με τη δύναμη κρούσης του. Μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά το ρεπορτάζ του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει εγκαταστάσεις κοκαΐνης και οδούς διακίνησης ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση.

Το αεροπλανοφόρο μετέδωσε τελευταία φορά την τοποθεσία του πριν από τρεις ημέρες όταν βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της Κροατίας, στην Αδριατική Θάλασσα.Η ανάπτυξή του είναι πιθανό να αυξήσει τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα, την κυβέρνηση της οποίας η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι παρέχει καταφύγιο σε εμπόρους ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζει ως σκάφη διακινητών, κυρίως στην Καραϊβική και πλέον και στον Ειρηνικό. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα αεροπορικές επιδρομές σε σκάφη (εννιά Καραϊβική και μια στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι.

Η τελευταία επιδρομή ανακοινώθηκε την Παρασκευή, με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει ότι σκοτώθηκαν «έξι ναρκοτρομοκράτες». Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην Καραϊβική Θάλασσα, εναντίον ενός πλοίου που, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, ανήκε στην εγκληματική οργάνωση Tren de Aragua.

Τα πλήγματα έχουν ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις και πολλοί ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητά τους. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι διεξάγει πόλεμο κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά έχει επίσης κατηγορηθεί τόσο από ειδικούς όσο και από μέλη του Κογκρέσου ότι ξεκίνησε μια εκστρατεία εκφοβισμού σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης Μαδούρο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερίζει ότι ο Μαδούρο είναι επικεφαλής καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας από την άλλη καταγγέλλει πρόσχημα για να ανατραπεί η κυβέρνηση και η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «εφεύρει αφήγημα παράλογο, χυδαίο, εγκληματικό και απολύτως ψευδές», είπε χθες ο Νικολάς Μαδούρο. «Η Βενεζουέλα είναι χώρα όπου επικρατεί ειρήνη, δεν υπάρχει παραγωγή φύλλων κόκας, δεν υπάρχει παραγωγή κοκαΐνης, και καταφέραμε να εξαλείψουμε κατά 100% τη διέλευση του μόλις 5% της διακίνησης ναρκωτικών με προέλευση την Κολομβία», ανέφερε ακόμη.