Το Οντάριο αποσύρει τις διαφημίσεις κατά των δασμών για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Η επαρχία του Οντάριο θα διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία της στην οποία εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της, ο Νταγκ Φορντ.

Εξαιτίας αυτών των διαφημίσεων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να «τερματιστούν» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Οι διαφημίσεις, στις οποίες ο Ρίγκαν φέρεται να λέει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομική καταστροφή, θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του μπέιζμπολ World Series και θα σταματήσουν τη Δευτέρα, είπε ο Φορντ.

Η διαφιμηστική καμπάνια που προκάλεσε «το νέο εμπορικό επεισόδιο» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά περιλάμβανε αποσπάσματα από ένα ραδιοφωνικό διάγγελμα του Ρέιγκαν, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος μιλούσε για τους κινδύνους των προστατευτικών μέτρων:

«Όταν κάποιος λέει “ας επιβάλουμε δασμούς στις ξένες εισαγωγές”, φαίνεται πως κάνει το πατριωτικό καθήκον του. Και μερικές φορές αυτό πιάνει — αλλά μόνο για λίγο», ακουγόταν να λέει ο Ρέιγκαν, προειδοποιώντας πως οι δασμοί καθιστούν τις εταιρείες λιγότερο ανταγωνιστικές, αυξάνουν τις τιμές, μειώνουν την αγορά και οδηγούν σε απώλειες θέσεων εργασίας». Μια μικρή λεπτομέρεια το μήνυμα που μετέδιδε η διαφήμιση… δεν ήταν ολόκληρο.

Αφού μίλησε με τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, ο Φορντ αποφάσισε να διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία «ώστε οι εμπορικές συνομιλίες να ξαναρχίσουν», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε δηλώσει ότι η Οτάβα είναι έτοιμη για περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες όταν θα είναι έτοιμη και η Ουάσιγκτον.

Μιλώντας πριν αναχωρήσει για την Ασία, ο Κάρνεϊ δεν αναφέρθηκε άμεσα στην αλλαγή στάσης του Τραμπ, αλλά είπε ότι οι διμερείς συνομιλίες είχαν δείξει «πρόοδο… και είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο και να τη διευρύνουμε όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι.»