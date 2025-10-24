Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης: Στη Λιβύη, οι μετανάστες «αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους»

Στη βόρεια Αφρική, η Λιβύη είναι η χώρα όπου οι μετανάστες «αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους», σύμφωνα με τη διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης η οποία προειδοποιεί για μαζική εισροή προσφύγων στην περιοχή λόγω του πολέμου στο Σουδάν.

Σύμφωνα με την Έιμι Πόουπ, όλο και περισσότεροι μετανάστες που διασχίζουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη κατάγονται από την Ασία, κυρίως από το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν, απ΄όπου φθάνουν μέσω του Περσικού Κόλπου οδικώς.

Τρία με τέσσερα εκατομμύρια ξένοι που «εισήλθαν παράνομα» βρίσκονται στη Λιβύη. Διακινητές και λαθρέμποροι επωφελήθηκαν από το κλίμα αστάθειας που βασιλεύει στη χώρα μετά την πτώση και τον θάνατο του πρώην δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011, για να αναπτύξουν παράνομα δίκτυα.

Η πλειονότητα των θανάτων που έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο αφορά ανθρώπους που αναχώρησαν από τη Λιβύη, διευκρινίζει η επικεφαλής του ΔΟΜ, επικαλούμενη πρόσφατα ναυάγια.

Ο ΔΟΜ διαπιστώνει επίσης αύξηση των αφίξεων στη Λιβύη από τη Σομαλία, την Ερυθραία και το Σουδάν, χώρα που μαστίζεται από έναν φονικό πόλεμο μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών οργανώσεων από τον Απρίλιο του 2023.

Περισσότεροι από 357.000 Σουδανοί πρόσφυγες έχουν συρρεύσει στη Λιβύη, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τον Αύγουστο διογκώνοντας το πλήθος εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών.