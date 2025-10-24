Συνάντηση Τραμπ-Κιμ «δεν περιλαμβάνεται» στο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στην Ασία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, παρά τις εικασίες για μια συνάντηση κατά την περιοδεία του προέδρου των ΗΠΑ στην Ασία.

«Ο πρόεδρος, φυσικά, έχει εκφράσει την προθυμία του να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο μέλλον. Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτού του ταξιδιού», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημοσιογράφους.