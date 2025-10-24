Logo Image

Συνάντηση Τραμπ-Κιμ «δεν περιλαμβάνεται» στο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στην Ασία

Κόσμος

Συνάντηση Τραμπ-Κιμ «δεν περιλαμβάνεται» στο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στην Ασία

KCNA via REUTERS

Υπήρξαν εικασίες για συνάντηση κατά την περιοδεία του προέδρου των ΗΠΑ στην Ασία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, παρά τις εικασίες για μια συνάντηση κατά την περιοδεία του προέδρου των ΗΠΑ στην Ασία.

«Ο πρόεδρος, φυσικά, έχει εκφράσει την προθυμία του να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο μέλλον. Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτού του ταξιδιού», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημοσιογράφους.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube